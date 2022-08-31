「鋼鐵人」苦哈哈！上半年供需失衡 中國八成鋼企淨利下滑

中國鋼鐵業 52 家上市公司已全數發布半年度財報，數據顯示，近五成鋼企營收下滑，逾八成淨利下降，鋼鐵業進入弱周期，凸顯新冠肺炎疫情衝擊。

證券日報報導，上半年，上述 52 家公司的營收共計人民幣（下同）1.23 兆元，較去年同期降 0.19%；歸母淨利潤 396.23 億元，銳減 51.46%。

柳鋼股份 (601003-CN) 、安陽鋼鐵 (600569-CN) 、西寧特鋼 (600117-CN) 、八一鋼鐵 (600581-CN) 等七家公司出現虧損，其中西寧特鋼的淨利驟降 329.59%，安陽鋼鐵、柳鋼股份、大業股份 (603278-CN) 、八一鋼鐵及酒鋼宏興 (600307-CN) 的淨利減少逾 100%。

作為鋼鐵行業龍頭，寶鋼股份 (600019-CN) 上半年營收為 1,836.55 億元，較去年同期增 0.2%；歸母淨利潤 77.91 億元，陡降 48.4%。

寶鋼股份說：「受新冠疫情影響，上半年汽車、工程機械等鋼鐵下游行業，需求普遍下滑，第 2 季起鋼價下行，上游煤炭、合金等原輔料價格保持高位，鋼鐵企業購銷價差收窄，行業經營效益大幅下滑。」

上海鋼聯鋼材事業群研究員王軒越表示，「國內鋼企上半年業績表現不佳，主要原因是供需失衡造成的成品鋼材利潤大幅下降」。王軒越說，今年來整體鋼材需求大幅降溫，中國鋼鐵業雖減產，但減產速度趕不上需求下滑速度。

中國銀行研究院研究員葉銀丹認為，「鋼材價格下跌的情況下，鋼材企業所獲得的利潤空間大大縮小，直接影響鋼鐵企業的業績水準。」

儘管如此，葉銀丹也說：「雖然鋼鐵行業上半年經濟效益出現顯著下滑，但行業總體資產狀況仍處於歷史較好水準，企業資產負債率同比下降，負債結構持續優化。隨著自律性減產及壓減產量政策的落地，行業盈利情況將有所改善，預計下半年鋼企業績有望回暖。」