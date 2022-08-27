〈熱門股〉合一傷口乳膏獲美上市 周大漲逾5成登半年高

合一 (4743-TW) 旗下傷口外用乳膏 Bonvadis 通過美國 FDA 510(k) 實質等同性 (Substantial equivalent) 認定及上市許可，本周股價上演慶祝行情，一度攻上 286 元，創近半年來高點，周漲 55.6%；中天 (4128-TW) 母以子貴周漲 35.4%。

合一旗下糖尿病足部傷口潰瘍新藥 ON101、商品名 Bonvadis 傷口外用乳膏，主要用途為傷口敷料，未來將先完成美國上市目標，再進一步提高全球市場占有率，同時針對接受美國 FDA 510(k) 簡易註冊的國家，提出上市申請。

除了美國醫材 510(K) 外，合一也在美國進行三期臨床試驗，目前完成 15 家試驗中心第一階段收案評估，此外，也持續與美國 FDA 洽談後續查驗登記 (NDA) 相關事宜，維持 2025 年完成美國藥證申請。

其他新藥開發方面，合一與同集團的中天 (上海) 生技公司共同研發廣效性抗新冠病毒小核酸新藥 SNS812，向美國 FDA 提出一期臨床試驗申請 (IND)。該藥物涵蓋當前近 99.8% 的新冠病毒變異株，並且能以皮摩爾 (pico-molar) 的濃度抑制 Alpha、Delta、Gamma、Epsilon 和 Omicron 等主流病毒株。

從小鼠實驗顯示，SNS812 可以通過預防性投藥，完全抑制感染後肺部活病毒的產生，感染後投藥的治療性研究亦顯示，可減少 96.2% 的活病毒產生。

合一也因應主管機關要求公告自結數，7 月營收 500 萬元，年減 44.44%；稅後虧損 8300 萬元，虧損較去年同期收斂，每股虧損 0.21 元。