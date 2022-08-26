拆解投信持股！鎖定主動基金標的多空操作策略

本週文章將開啟針對於投信籌碼的數據、分析序章。

投信持股比例排行，以及個股主要持有的投信

首先來解釋一下這張表格，在製作時的邏輯以及衍生而出的分析重點

●最主要的核心欄位是「投信持股比例」將其排序列出當前市場上前 30 名，之所以用持股比例的原因是股價影響能力，若只是張數多但資本額大，其實影響股價的能力很小。

●第二個核心欄位是最後一欄「主、被動基金高持股的指標投信」，指的是既然該檔個股投信比例很高，那我們利用投信，每個月公布的持股明細數據，進而推算出持有張數，將持股最多的幾家投信列出 (或次多)，而若投信持股是以主動基金為主，底色為淡橘色，ETF 為淡綠色。

資料說明告一段落，接續進入分析，助漲助跌的意義

●主動基金之所以只列出投信，而非該檔主動基金，就是因為主動基金會有抱團炒作的現象，投信旗下幾個無分大、小規模的主動型台股基金，往往會買同一個標的，製造出投信連買，也順勢做現作價拉抬。

Ex: 兆豐的主動基金規模並不大，底下幾檔選定集體抱團布局 太陽能類股

當然上半年為止，抱團最為猖狂的就是台股主動基金合計規模最大的安聯投信，今年 3 月筆者就曾寫過文章，提及要針對安聯投信對作，因為其買了一狗票的矽智財，利用高價鎖碼股特性炒作抱團，炒作到高估值股，將會在後續面對空頭走勢相當悽慘，值得與其對作放空。

●至於 ETF 成分股（被動基金）在台股而言，助漲助跌的現象雖有但薄弱，平時再平衡買賣影響不大，不容易造成短波段上的助漲助跌，至於被動基金今年淨申購持續飆升，ETF 儘管上半年淨值隨大盤下跌，但在資金申購湧入下，尤其 00878 市值已經突破 1000 億元，ETF 同樣有它造成的籌碼問題，但先賣個關子，等到進入 9 月適當時機再來分享給大家

短波段的操作策略：「主動基金加碼股，多頭跟著買，空頭對著空」

經由上表以及後續分析，大家可以知道，主動基金選股沒有大問題，基本面都是有其展望性，但最大的問題就是炒作股價、希望炒到翻倍作帳作一筆大的，因此往往會有連續買超，自己買自己拉，希望炒作成市場熱門股，最後融資、當沖大家一起來。

可依大盤走勢，彙整成 3 類策略：

小結：目前而言，順著投信加碼、融資連買標的，會是短波段適合的選股方向。

以目前而言，筆者維持 6 月至今的看法，Q3 將是波段連續反彈，因此仍屬於第 1 類。而預計 Q4 進入第 2 類，年底與明年 Q1 進入第 3 類，因此鎖定主動基金持股，在不同時機，順著作、逆著對作，不時會有適合搭配的獲利策略與時機。

（撰文者：永誠資產管理處分析師 范振峰）

60 秒來看看你的理財天賦有幾分？

▶點擊測驗（https://quiz.big-econ.com/index.php?&QID=6 ）

「永誠資產管理處」

是全台合法擁有金管字號的證券投資顧問公司中「唯一首創資產管理的部門」

20 年深耕專營台灣各大科技園區，以認真、誠信思維提供客戶服務

讓努力累積財富的你，也可貼身感受理財管家的 VIP 價值

沒有代理金融商品，不以商品銷售出發，減少你的財務漏洞

從資產配置出發，透過「專案客製化」、「服務精緻化」、「獲利系統化」

你不需犧牲時間體力，就能感受到資產提升！

「卓越投資研究團隊」加「頂尖財務顧問團隊」共同與客戶締造里程碑

▶ ▶ ▶立即加入 https://line.me/R/ti/p/%40asset88598

▶ ▶ ▶閱讀更多精彩文章 https://www.facebook.com/yongchengasset

本公司所分析個別有價證券僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。