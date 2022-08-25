牧德估Q3營運陷谷底 明年首季有好轉契機

設備廠牧德 (3563-TW) 第二季營收以 5.5 億創 7 季以來新低，總經理陳復生今 (25) 日在法說會中預估，因中國景氣嚴峻，整體供應鏈需求反轉，依手中訂單估計，第三季營收將走入谷底，第四季會小幅走高，到 2023 年首季將好轉，牧德並已掌握客戶往東南亞外移趨勢。

牧德上半年營收 11.61 億元，毛利率為 57.39%，年減 4.34 個百分點，稅後純益 3.49 億元，年減 13.62%，每股純益為 7.8 元。牧德主要營收來自中國台資及陸資客戶，對當地客戶營業著墨較深 ，從今年上半年起，大陸市場傳統 PCB 客戶擴廠需求減緩，台廠載板客戶的擴廠計畫也告一段落。

陳復生指出，中國大陸景氣嚴峻，這兩年看似挺過疫情，但政策還是走清零政策，多個省分財政赤字狀況嚴重，很多產業倒閉情況高，尤其中小企業，供應鏈去年供不應求，今年需求反轉後，設備產業上游供應變得很辛苦。

展望 2022 年下半年營運，陳復生指出，今年第三季營收表現不好，第四季會有小幅反彈，看好明年首季將好轉，主要也來自 2022 年遞延的載板設備訂單。

美中貿易戰後，台資及陸資企業加速往東南亞建廠，牧德在泰國、越南、馬來西亞都有不錯成績，觀察大部分台資 PCB 板廠到泰國投資，預估 2024 年到 2025 年開始有效益，馬來西亞也都有布局，日本及韓國廠商則積極投資越南爲主。

過去台資廠在中國布局程度高，因製造和薪資成本是優勢，陳復生表示，過去以來中國薪資漲幅不亞於台灣；牧德今年上半年在國際區的業務營收年增 19%，台灣區則減少 42%，中國減少 8%。同時，從美中貿易戰開始，產業往東南亞外移趨勢已經起來，台資廠到泰國進度比較快，牧德已掌握 10-12 家客戶往東南亞去投資，觀察其中選擇國家的數量，泰國第一、越南第二。