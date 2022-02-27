設備廠去年獲利優 牧德、迅得都賺回逾一股本

設備廠受惠 PCB、半導體、載板產業需求強，去年包括志聖 (2467-TW)、迅得 (6438-TW)、群翊 (6664-TW) 等各廠營收都創新高，迅得去年稅後純益 6.52 億元創新高，每股純益為 10.15 元，與牧德 (3563-TW) 同樣都在去年賺回超過一個股本。

迅得去年第四季營收 12.74 億元，毛利率 33.8/7%，季增 1.07 個百分點，年增 2.42 個百分點，稅後純益 1.87 億元，季增 0.16%，年增 31.91%，每股純益 2.71 元；迅得去年營收 49.06 億元，創新高，毛利率 32.61%，年增 1.51 個百分點，稅後純益 6.52 億元，創新高，年增 65.86%，每股純益 10.15 元。

牧德去年第 4 季營收為 6.34 億元，為全年最低，毛利率為 58.57%，季減 5.53 個百分點，年減 1.46 個百分點，稅後純益 1.68 億元，季減 34.15%，年增 21.92%，每股純益 3.77 元。牧德 2021 年營收為 27.5 億元，毛利率為 61.61%，年減 1.46 個百分點，稅後純益 8.28 億元，改寫年度獲利次高，年增 25.41%，每股純益 18.51 元。

迅得 2022 年將較 2021 年以雙位數成長，今年第一季業績會比上一季好，全年將再創高，且半導體設備出貨占營收比重可望達到 25%。

迅得受惠載板需求強，載板廠積極擴產，業績也獲提升，由於設備廠關鍵零組件供給吃緊，且載板廠擴產進度明確，載板多提前下單，迅得 2021 年 PCB 設備接單約 27-28 億元，已交機金額 13-14 億元，還有 13-14 億元的設備訂單將於今年交機，訂單能見度已達第三季。

志聖、群翊、迅得去年營收及獲利都創高，且對今年產業前景強力看好，客戶需求強勁、訂單能見度明朗，對 2022 年營運持正面看法，維持成長態勢可期。

群翊去年年營收 19.12 億元，稅後純益 3.37 億元、年增 8.2％，每股純益 6.12 元，目前 ABF 設備營收占 5 成。志聖 2021 年營收及獲利雙創新高，自結全年稅後純益 6.6 億元，創新高，年增 50.49%，每股純益 4.35 元；大量 (3167-TW) 去年營收 44.44 億元，創新高，自結稅後純益 4.41 億元，創新高，年增率 5.3%，每股純益 5.51 元。

大量 2021 年半導體事業營收比重占比約 5%，公司預估此新事業部門今年占營收比重將上攀到 10%。

大量科技半導體事業開發設備運用在檢測、量測、客製化、自動化，且大量除檢測、量測設備出貨陸續看見成效，開發出的 CMP Pad 量測模組，可應用在濕製程、研磨階段即時資料搜集、監控、量測，動態量測研磨墊均勻度，未來晶圓進入奈米級製程，CMP 用量將越來越大，大量正積極完成台灣第一線客戶認證，今年已完成商品化驗證。

至於 IC 載板的擴張需求，大量也規畫以 6 軸高效線馬鑽孔機為基礎，開發載板專用的鑽孔機。