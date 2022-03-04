牧德上半年接單穩定 2月營收2.05億元 年增2.13%

載板、PCB 廠積極擴廠，設備廠牧德 (3563-TW) 今年上半年營收動能穩定，今 (4) 公布 2022 年 2 月營收為 2.05 億元，月增 0.98%，年增 2.13%，前 2 月營收為 4.07 億元，年增 0.21%。

近幾年牧德持續擴大產品領域，從 PCB 軟板、載板再跨入半導體、Smart Camera 等，去年 PCB、軟板及載板廠大舉擴產，牧德也順利拿下幾家大型載板廠訂單。

牧德總經理陳復生指出，牧德生產載板等 AOI 設備時間略晚，目前在載板廠採用的市占率約 5-10%，除台系載板今年積極擴廠，牧德也掌握 10 家以上準備切入載板的陸廠，並持續積極開發市場機會，預計今年將擴大市占率達 3 成。

牧德今年產品著墨兩大方向，第一是高階電測機市場，陳復生表示，根據公司調查，電測機需求有 60 億元市場規模，牧德產品持續研發，目前已做到 70% 技術門檻突破，預計 2022 年持續驗證；第二是牧德在載板與硬板的缺口已突破，並推出高速版 AVI。

牧德 2021 年營收為 27.5 億元，毛利率為 61.61%，年減 1.46 個百分點，稅後純益 8.28 億元，改寫年度獲利次高，年增 25.41%，每股純益 18.51 元。