創為精密明登興櫃 看今年營收、毛利率雙增

觸控面板解決方案提供商創為精密 (6899-TW) 今 (28) 日舉行興櫃前法人說明會，展望未來，創為精密看好工控、醫療領域持續成長，且提供完整解決方案、客戶黏著度高，加上汐止新廠加入投產、營運規模擴大，樂觀今年營收、毛利率都將成長，創為精密也預計明 (29) 日登錄興櫃，每股掛牌參考價為 80 元。

創為精密董事長暨總經理趙書華表示，集團產品涵蓋投射式電容、電阻式的觸控面板和控制器、加值型觸控面板和控制器、光學貼合、觸控顯示屏、開架式觸控螢幕等，可提供客戶一站式服務，客群涵蓋德國、法國、台灣、美國等一線工業電腦廠，其中，德國、美國為主力供應商。

趙書華進一步透露，創為精密也為德國豪車品牌旗下超跑 918 車款提供觸控螢幕，在北歐市場也切入航太工業應用，目前正著手布局電動車領域市場。

創為精密目前營收占比以工控、醫療為主，比重各達約 8 成、1 成，交通、其他則各占 5%、3%，產品則以觸控面板占比 85% 最高，其中電阻式、電容式各占約 70%、15%，其他為控制板、光學膠等，銷售地區則以歐美為主，去年營收達 12.97 億元、年增 9%，毛利率 40.14%、年減 3.89 個百分點，主因前年有醫療急單所致，稅後純益 2.3 億元、年增 6.8%，每股純益 6.07 元。

創為精密財務部經理温呈祥說，今年前 5 月營收達 5.5 億元，毛利率 41.84%，稅後純益 1.16 億元，每股純益 3.03 元，隨著汐止新廠逐步到位後，預期今年營運成長性將優於去年水準，毛利率也可望同步提升。

創為精密 2000 年成立，專注電阻式、投射式電容觸控面板解決方案開發與創新，並以工控及醫療等少量多樣利基型應用領域為主，目前實收資本額 3.8 億，總部設於基隆大武崙工業區，今年 3 月更因應未來五年成長，擴建汐止新廠，擴大布局光學貼合、Open Frame 等業務。

至於為何選擇在今年邁向資本市場，趙書華說，主要是考量公司未來發展需要更多人才，希望藉由上市櫃邀請更多人才進入公司，温呈祥則補充，依相關規定，興櫃到上市櫃仍有最短時間規定，目前規劃待期間期滿後就會提出，但仍要視當時市場狀況而定。