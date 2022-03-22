創為醫療觸控接單旺 汐止新廠落成支應未來5年產能

創為精密材料 (Apex Material Technology) 汐止新廠今 (22) 日落成，創為董事長趙書華表示，由於醫療觸控訂單接單熱絡，為此興建汐止廠，可支應未來 5 年的接單所需產能，並已規劃 IPO 中。

創為 1998 年創立，總部位於基隆大武崙，客戶涵蓋醫療、生技、運輸、工業電腦等跨產業領域，創為也藉由客戶，成功打入德國和歐洲工業醫療市場。

創為說明，在觸控科技上擁有超過 24 年的經驗，產品包括投射式電容觸控面板和控制器、標準電阻式觸控面板、表面玻璃電阻式觸控面板、低反射電阻式觸控面板、 Framed Touch 全平面電阻式觸控面板、光學貼合、觸控顯示器，以及開架式觸控螢幕等，是科技業中少數所有產品皆在台灣生產的公司。

另一方面，新冠疫情爆發後，全球陷入呼吸器一機難求的窘境，不少呼吸器製造商選擇採用創為提供的觸控面板，顯示創為已在醫療觸控技術具備領先優勢，尤其對於特殊規格需求，如抗電磁雜訊干擾、抗 UV、防水、防震動等要求，已達全球醫療安規需求。

創為強調，由於醫療觸控接單熱絡，為此興建汐止廠，以因應後續出貨。

創為汐止廠採高規格廠房規格興建，樓高 5 米，導入無塵室並採用 EPOXY 地板 (環氧樹脂) 、不斷電系統、一條龍貨櫃裝卸系統、可滿足創為在未來 5 年的生產需求。