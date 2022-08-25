〈陸港盤後〉北京拚經濟 投入人民幣1兆 港股飆漲6%

中國 A 股滬指周四（25 日）收盤漲近 1%，港股恒生科技指數更飆漲逾 6%，利多是北京再投入人民幣 1 兆元（1,460 億美元），宣布 19 項接續政策，力拚振興經濟。

證券時報報導，滬指週四收盤漲 0.97% 至 3,246.25 點，深成指漲 0.06% 至 12,104.03 點，創業板指跌 0.44% 至 2,667.3 點；兩市成交額合計人民幣 9,865 億元，「北向資金」淨流入 16.71 億元。

石油、煤炭類股強勢拉升，航運、燃氣、港口、保險、券商、釀酒、銀行、地產等族群均走強；半導體、汽車供應鏈、消費電子、儲能、鋰電、光電等類股走低。

香港恒生指數收盤勁揚 3.63%，恒生科技指數驟漲 6.01%。

中國國務院總理李克強周三召開常務會議，再發布 19 項接續政策，包括政策性、開發性金融工具額度增加逾 3,000 億元，並依法用好 5,000 多億元專項債結存限額。

李克強並表示，支持中央發電企業等機構發行 2,000 億元債券，動用中央預備費 100 億元，重點支持中稻抗旱。

李克強坦言，經濟延續 6 月恢復發展趨勢，但基礎仍不牢固。他指示要高效統籌疫情防控和經濟社會發展，保持合理政策規模，用好工具箱可用工具，且「不搞大水漫灌、不透支未來」。

招聯金融首席研究員董希渺表示，國常會決定提高政策性、開發性金融工具額度，有助於解決重大計畫資本金到位難等問題，吸引更多民間資本參與。

東吳證券認為，此番政策推出的時間點，和「523 會議」有異曲同工之妙，預料 8、9 月信用可能會類似 5、6 月，出現較明顯回升；由於「824 會議」更重視落實政策，投資人有望在第 3 季末看到基建繼續發力，且地產銷售好轉。

以陸挺為首的野村控股經濟學家則說，這些措施不會改變大局，部分原因是房地產產業仍深陷困境，經濟學家並指出在此前寬鬆周期中，房地產在提振家庭、企業及地方政府信用需求方面，發揮重要作用。