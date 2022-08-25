泰金-KY上半年每股純益2.17元 新品開始出貨美系通路商

家飾鑄件廠廠泰金 - KY (6629-TW) 今 (25) 日公布最新財報，上半年稅後純益爲 7739 萬元，年減 37.31%，每股純益 2.17 元，新開發中高階衛浴產品，7 月切入既有的美系大型裝修連鎖客戶通路並出貨，可望進一步帶動下半年營收及獲利走高。

泰金 - KY 第二季營收 3.57 億元，毛利率爲 15.92%，季減 7.17 個百分點，年減 10.65 個百分點，單季稅後純益爲 2234 萬元，季減 59.42%，年減 57.29%，每股純益爲 0.63 元。

泰金 - KY 上半年營收 6.79 億元，毛利率 19.31%，年減 7.5 個百分點，上半年稅後純益爲 7739 萬元，年減 37.31%，每股純益爲 2.17 元。

泰金 - KY 7 月單月營收以 1.43 億元改寫歷史新高，在整體訂單暢旺及新產品持續交貨之下，8 月營收有機會度突破新高紀錄；前 7 月營收爲 8.23 億元，年增 0.81%。

泰金 - KY 不僅在第三季因新產品開始出貨推升營運轉佳，且因原物料金屬報價下滑，成本壓力上已明顯較第二季大幅減輕。

泰金 - KY 2022 年成長動能來自窗飾、衛浴產品及出貨成長。法人估計，泰金 - KY 的全年營收將可超越去年的 13.59 億元。至於泰金 - KY 開發水五金壓鑄件，原被視為今年主要成長動能之一，但因客戶端需求放緩，目前水五金壓鑄件生產計畫已暫時喊停。

泰金 - KY 現有產能將可支撐全年營收達 17 億元水準，2022 年資本支出將以產能去瓶頸為主，並未有大幅增加資本支出金額的規劃。