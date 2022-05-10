Match控告谷歌 確保防止Tinder遭下架

約會 app 開發商 Match Group (MTCH-US) 周一 (9 日) 控告谷歌母公司 Alphabet (GOOL-US) 違反反壟斷法，聲稱該行動是保障公司 Tinder 與其他 app 被 Play 商店剝削 30% 銷售額的「最後手段」。

在此之前，《要塞英雄》製造商 Epic Games、數十名美國州檢察長和其他人都主張，谷歌 Play 商店涉嫌反競爭行為而提起訴訟。

谷歌表示，Match 此舉是為了逃避為獲得的巨大價值付費，谷歌表示，平台提供的支付工具有助於阻止詐騙。

Match 向加州的聯邦法院提起訴訟，指控谷歌違反了聯邦和州的反壟斷法，並聲請法院禁止此類行為。

值得注意的是，Match 旗下部分 app 過去十年來一直不受 Google 政策的約束，但現在谷歌表示，除非這些 app 提供谷歌獨家支付系統並分享其營收，6 月 1 日前將不再開放下載這些 app。

Match 執行長 Shar Dubey 表示，谷歌的堅持和威脅令其別無選擇，面臨必須向谷歌支付數億美元的風險，該訴訟是不得已而為之。

根據 Match 訴狀指出，Tinder 大多數用戶更偏好使用他們的支付系統，因為該支付系統提供分期付款、銀行轉帳和其他谷歌未提供的功能。

谷歌表示，開發商可以不在 Play 商店上架，且 Play 商店已經調降費用，也創建了其他程式來解決問題。