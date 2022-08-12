壽險公會改選 南山尹崇堯提「一個目標、四個方向」政見

壽險公會即將在本 (8) 月底改選，南山人壽董事長尹崇堯今 (12) 日致函給壽險公會會員，闡明「一個目標、四個方向」的政見，強調當選後將以會員服務與溝通放在首位，以服務為本。

尹崇堯表示，在先進打造的公會平台上，將以專業效率整合產官學界的資源，與會員公司、主管機關、民眾、金融同業公會與專業協會等對象，進行透明互惠的溝通。

尹崇堯認為，公會不僅是意見的傳達者，更需廣納不同的聲音，透過專業理性的思辨，協調各會員公司的不同訴求，形成產業共識，期待公會從上到下、從理監事到各研究小組成員間，有更全面緊密的溝通及專業的交流。

尹崇堯進一步指出，在溝通上將從以下四點著手，包括：「傾聽交流、凝聚產業向心力」、「柔性溝通、理性論述」、「關鍵時刻、主動積極溝通」、「見習共好、資訊共享」。

在傾聽交流部分，尹崇堯表示，將重視各會員公司的意見，透過定期傾聽並即時向主管機關反映，並以座談、研討會、聯誼活動、成立議題資料庫等方式，增加同業間互動，以此凝聚產業向心力。

第二、柔性溝通並理性論述，尹崇堯表示，將協助同業與主管機關有效溝通，針對 5 個委員會和 22 個研究小組的重要議題，同時成立政策研究團隊，凝聚產業共識，在此專業研究基礎下提出政策藍圖。同時強化市場監控，建立預警及雙向通報機制，減少產業衝擊。



第三、關鍵時刻主動積極溝通，將從充實保險教育推廣網站內容，增進民眾對於保險業的認知與觀念，建立對廣眾的友善溝通平台，在重大事件發生時，迅速整合代表同業對外發聲。

第四、見習共好與資訊共享，尹崇堯表示，希望能拓展與其他金融同業公會及專業協會間的聯繫與資訊交流，促進業務合作推廣，增益金融產業共利共榮。

尹崇堯認為，保險涉及精算、投資、法律、管理等多個專業面向，而南山團隊擁有業界最多的 11 位正精算師，還有 29 位律師、33 位會計師，及超過 500 個壽險管理師 (LOMA) 的堅強專業人才庫，未來接軌需要的精算、會計專業，法律專長，甚至壽險營運模式的調整，都有極為豐富的人才資源可以支持。

尹崇堯指出，在南山專業團隊資源及長期合作的學界支持下，廣納各業者之意見，能產出具體可行的方案，便於所有不同大小的業者與主管機關達成共識，達到真正溝通讓政策能夠順利推展的雙贏局面。

尹崇堯強調，希望能與所有的同業一起攜手，建立產業新思維，發揮保險永續力量。

