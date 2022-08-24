股市動盪都賠錢？分散投資是你熊市都贏錢的終極心法

諾貝爾經濟學得獎者馬高恵斯 (Harry Markowitz) 曾說過，有效的分散投資可算是投資界唯一的免費午餐。 原因是每位投資者都可以用相關性較低的投資產品建立投組，以達至更低波幅及虧損率，從而增加於同一風險程度上可享有的潛在回報。

正確的「分散投資」才能有效趨吉避凶

很多投資者都鍾情於某一行業板塊，而不斷買入同一行業板塊内的股票，即使偶爾有一兩支跑出，整體投資也難免受到市況逆轉而慘遭虧損。原因是這些股票如果全屬相同行業板塊，很可能有極高相關性，一旦行業受到沽壓，持有標的便會一面倒地下跌，就像是今年科網股的表現一樣。 要達到更理想投資表現，必須正確理解有效分散投資的精粹。

頻繁交易都賠錢，有效投組觀念幫你贏過大盤

有效的分散投資，是指您投資組合內的股票不會同步上漲或下跌，而每支股票的比重旨在為投組提供更穩定的回報，這便是成功投資者增長財富的公式；因為 在有效的分散投資組合下, 配置發揮作用，平衡獲利的效率並阻絕市場波動帶來的大虧損，持續讓收益穩定增長。

鉅亨 AI 投組融合了諾貝爾得獎者的投資理論及本平台的專利技術，讓你成為自己最值得信賴的投資經理，建立最有效的投組。儘管股票市場在通貨膨脹和利率上升的環境中往往會出現異常波動，企業股價亦會因其獨有因素大漲大跌。鉅亨 AI 投組能幫您有效管理投組，不懼風雨，維持穩定增長。

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