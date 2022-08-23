上市櫃上半年稅前獲利創10年同期高 如興、中福財報難產

金管會今 (23) 日公布上市櫃公司申報財報情形，上市櫃公司今 (2022) 年上半年稅前獲利同步創下近十年同期最高；不過，上市櫃公司中，如興 (4414-TW)、中福 (1435-TW) 未如期出具第 2 季財務報告，後續若未能如期補正，最快恐在明年 4 月就會面臨下市危機。

據證期局統計，上市公司 (不含第一上市公司及金融業) 上半年累計營業收入 18 兆 1441 億元，較 2021 年同期增加 2 兆 1933 億元，成長 13.75%；稅前獲利為 2 兆 3120 億元，較 2021 年同期增加 4385 億元，成長 23.41%，與近十年同期相較，營收及稅前獲利金額均為最高。

證期局副局長高晶萍指出，上市公司上半年獲利成長原因，包括半導體業受惠 5G 應用、高階運算及車用電子等需求持續成長而推升獲利；航運業雖塞港逐步緩解，惟運價維持高檔，致獲利大幅成長；電子零組件業因 5G、伺服器及車用電子等終端需求熱絡，帶動獲利成長。

上櫃部分，上半年累計營業收入為 1 兆 3201 億元，較 2021 年同期增加 1086 億元，成長 8.96%；稅前獲利為 1649 億元，較 2021 年同期增加 251 億元，成長 17.95%，與近十年同期相較，營收及稅前淨利金額也都創最高。

高晶萍指出，上櫃公司上半年獲利成長原因，包括：光電業因終端需求成長而推升獲利；半導體業因市場需求增加及產能利用率提升，獲利因而增加；其他業因疫情解封帶動戶外運動產品需求增加暨部分公司認列處分資產利益及金融資產評價利益，帶動獲利成長。

在上市櫃獲利繳出一片佳績之下，仍有公司財報難產，高晶萍表示，截至 8 月 15 日，上市櫃公司應申報財報家數共計 1615 家 (不含公告申報期限為 8 月 31 日的第一上市櫃公司及金融業)，但是，中福及如興等 2 家公司未如期出具第 2 季財務報告，其餘公司均已於規定期限內完成公告申報。

高晶萍進一步表示，金管會於 8 月 16 日已開罰中福負責人新台幣 48 萬元罰鍰、如興負責人 24 萬元罰鍰，並限期 20 天內補正公告申報；證交所則已在 8 月 18 日起給予中福及如興停止買賣處分。

高晶萍說，在證交所 8 月 18 日起給予停止買賣處分後，中福及如興若無法在 6 個月內改善、即補交財報，證交所預計將在明年 2 月 20 日公告 2 家公司將在 40 天內終止上市，也就是說，中福及如興最快可能在明年 4 月 2 日就會面臨下市。