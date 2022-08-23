【瑞萬通博觀點】- 汽車股異動 投資者如何部署？

港股恒生指數持續於二萬點之下徘徊，未有明顯方向，而整體成交亦相對清淡。反而個別股份因為市場消息、業績等等因素，股價的波動性較大，個股建倉的值博性 (即看對方向的潛在勝算) 比指數為高。

內地宣布延續實施免徵新能源汽車購置稅至明年底，汽車股走勢分歧。另外，內地報導稱哈弗 H6 超級混動 DHT 今日將亮相，長城汽車 (02333) 周一 A 股漲停板，而 H 股收市亦飆升逾 11%，盤中最多升近 14% 高見 12.44 元，周二由高位回落 4%，跌至 12 元之下。周一有超過 220 萬元在昨日淨流出其好倉 (即認購權證加上牛證)，淡倉 (即認售權證加上熊證) 則有近 160 萬元淨流入。觀察我們瑞通發行的產品資金流，當日有大手資金反手流入長汽熊證，並選擇持貨過夜，看淡其股價短線將會回吐。

其他汽車股則個別發展，當中的龍頭比亞迪 (01211) 周一好淡爭持 (即沒有明顯方向，時升時跌)，盤中曾經下試低位 271 元，此亦是目前 100 天線的位置，其後微跌，收市報 278 元，周二跌逾 1%。當日有逾 260 萬元淨流入其輪證好倉，淡倉則有逾 430 萬元淨流出。

長汽和比亞迪的相關產品：

長汽牛證 64261，收回價：10.1 元，槓桿比率：4.3 倍

全場最貼的長汽熊證 65288，收回價：13.5 元，槓桿比率：4.2 倍

比迪牛證 59474，收回價：248 元，槓桿比率：8.4 倍

比迪熊證 58964，收回價：310 元，槓桿比率：6.6 倍

想了解最新窩輪和牛熊證資訊，請即到瑞通 VT 網站 VTwarrants.com.hk。

（以上實際槓桿以 8 月 23 日個股收市價估算，詳細數據留意當日即市的發行商開價）

窩輪 (warrant) 牛熊證小教室:

認股權證 (俗稱「窩輪」) 和牛熊證可算是最受香港個人投資者認識，甚至可能是個人投資者參與度最高的衍生產品，近年窩輪和牛熊證的每日成交金額往往佔港股大市成交兩成或以上。瑞萬通博 (Vontobel) 作為香港輪證市場的其中一家活躍發行人，有感投資者近年對衍生產品的認知日漸提高，亦希望進一步了解更技術性的輪證知識，因此在此與讀者分享一些輪證知識。

作為輪證發行人常常會接到投資者有關輪證的查詢，當中最常見的查詢離不開投資者想了解輪證價格變動為何與他們的預期有所出入。例如投資者會認為輪證「升不足」或「跌多了」，而他們大多數會利用「實際槓桿」這項常見的輪證數據或個別股票報價系統提供的理論升跌幅作為比較基礎。事實上，透過實際槓桿去估算輪證的理論升跌幅度，當然具有一定參考價值，但卻只能視為一個簡化了的粗略估算，並非精確的計算方法。以下會拆解甚麼是實際槓桿和應用上的一些局限。

受眾多因素影響價格

在拆解實際槓桿之前，先簡單重溫一個輪證基本概念。窩輪的理論價格受眾多因素影響，包括相關資產 (即是「標的」) 價格的變動、引伸波幅、窩輪的剩餘年期、相關資產預期股息、市場利率、市場供求和發行人對沖成本等，當中以相關資產價格變化、引伸波幅和剩餘年期這三項因素一般對窩輪價格有較顯著的影響。至於牛熊證的理論價格同樣受多個因素影響，相關資產價格變化，財務費用或稱資金成本、被強制收回的可能、相關資產預期股息、市場利率、市場供求和發行人對沖成本等因素。當然相關資產價格的變動對牛熊證理論價格起最主要的影響，但亦不能忽略財務費用和發行人對沖成本的影響。若有興趣了解更多，可到港交所或各大輪證發行人的網站查閱《常問問題─香港上市結構性產品市場》文件。

現在開始討論輪證的實際槓桿到底是甚麼。簡單來說，輪證的實際槓桿就是一個幫助投資者粗略估算輪證理論價格相對相關資產 (或稱正股) 價格變動的一個參考數據，意思是當相關資產價格變動一個百分點時，輪證的理論價格變動多少個百分點。以一隻 10 倍實際槓桿的認購證為例，若相關資產價格上升 1%，該認購證理論價格便上升 10%。

輪證理論變幅 (%)= 相關資產價格變動 (%)× 輪證實際槓桿 (倍)

為何多次強調利用實際槓桿去計算輪證的理論變幅只可視為估算？可先去了解輪證的實際槓桿如何計算出來。

輪證實際槓桿 (倍)= 輪證槓桿比率 (倍)× 輪證對沖值

另外，細心的投資者或者會留意到，發行人網站上的窩輪資訊會同時列出實際槓桿和槓桿比率兩項數據，但牛熊證資訊則只列出槓桿比率。這是由於一般認為牛熊證的對沖值大多數情況下大致等於 1，因此往往會視牛熊證的實際槓桿和其槓桿比率大致相同，故一般只顯示槓桿比率。

順帶一提，輪證的槓桿比率代表相資產價格與輪證價格之間的比例：

輪證槓桿比率 = 相關資產價格

(輪證價格 × 兌換比率)

從以上實際槓桿的算式可見，這項數據並非依據嚴格的窩輪或牛熊證定價模型得來。雖然對沖值這項數據是從窩輪或牛熊證的定價模型引伸出來，但要留意對沖值的意思是相關資產價格變動一元時，窩輪或牛熊證理論價格變化多少元，例如一隻認購證的對沖值是 0.5 或 50%，即是當相關資產價格上升一元，該認購證理論價格上升 0.5 元，再除以兌換比率。由此可見，實際槓桿粗略反映相關資產價格變動對輪證價格的影響，但沒有考慮到其他對輪證價格構成影響的因素，例如對窩輪價格變化同樣具影響力的引幅波幅變化和時間值損耗，以及對牛熊證價格起影響作用的財務費用變化和發行人對沖成本等。所以當投資者透過實際槓桿去估算輪證理論變動時往往會認為輪證「升唔足」或「跌多咗」，這是由於沒有考慮到時間值耗損和引伸波幅下跌，以及財務費用下調對窩輪和牛熊證價格的負面影響。當然亦有些時間引伸波幅顯著上升時，會發現窩輪的實際升幅較利用實際槓桿估算為高。

另外，投資者或會留意到有一些報價系統會提供輪證的理論升跌幅作參考。據了解，這些所謂的理論升跌幅只是簡單利用實際槓桿乘以相關資產價格變動百分比得出，並非利用嚴格的定價模型計算出來。其實即使報價系統利用正式的定價模型去作估算，其結果亦不能作準，因為在定價模型內有一些參數如市場利率和預期股息往往因發行人而異，亦不會對外公開。

實際槓桿的局限

無可否認，實際槓桿這項數據的確具有一定參考價值，但只提供一個估算輪證理論變幅的捷徑，並非嚴謹的定價方法，更重要是但當利用實際槓桿去估算輪證理論變幅時必須注意其局限性，尤其是個別因條款而其價格較受引伸波幅或時間值耗損影響的窩輪。例如，距離到期日愈近的窩輪，其每日時間值耗損愈高，特別是距離到期日少於一個月的窩輪，時間值耗損對窩輪理論價格的影響力往往超越相關資產價格的變動，令實際槓桿的參考價值大打折扣。另外，越價外的窩輪其理論價格對引伸波幅變化的敏感度越高，同樣需要留意實際槓桿估算出來的窩輪理論變幅料將與窩輪價格實際變動有較大出入

瑞通認股證牛熊證上市產品部

重要風險通知

本結構性產品並無抵押品。

結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。

閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。