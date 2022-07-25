出貨下滑 長興上半年獲利不如去年同期 每股稅前賺1.85元

合成樹脂廠長興 (1717-TW) 今 (25) 日公告自結，由於 6 月電子材料、特化出貨下滑，影響 6 月、第二季、上半年獲利較去年同期下滑，第二季稅前盈餘 11.56 億元，季增 1.67%，年減 14.5%，每股稅前盈餘 0.94 元；上半年稅前盈餘 22.93 億元，年減 4.9%，每股稅前盈餘 1.85 元。

長興 6 月營收 41.58 億元，月減 7.7%、年減 0.41%，稅前盈餘 2.94 億元，年減 17.9%；第二季營收 131.8 億元，季增 6.6%、年減 0.2%，稅前盈餘 11.56 億元，年減 14.5%，每股稅前盈餘 0.94 元；上半年營收 255.48 億元，年增 4.6%，稅前盈餘 22.93 億元，年減 4.9%，每股稅前盈餘 1.85 元。

長興表示，受經濟景氣、市場需求轉弱影響，6 月電子材料與特用材料出貨量較上月減少，使營收較上月下滑、持平去年同期。近期原料價格波動不大，成本穩定，但產能利用率下滑，影響 6 月營業利益、稅前盈餘，進而波及整體第二季、上半年獲利狀況。

長興表示，6 月合成樹脂營收較前月略增，獲利持穩；電子材料與特用材料客戶下單轉趨保守，除了真空壓膜機設備不受影響之外，乾膜光阻、光固化產品出貨下滑，使整體獲利較上月減少。