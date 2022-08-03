封控影響 長興上半年純益年減6% EPS 1.43元

長興 (1717-TW) 今 (3) 日公布第二季財報，儘管受到中國封控影響，第二季營收仍成長，但電子材料銷售比重減少影響獲利，稅後純益 8.91 億元，季增 0.2%、年減 17%，每股純益 0.72 元；上半年稅後純益 17.79 億元，年減 6.3%，每股純益 1.43 元。

長興第二季營收 131.8 億元，季增 6.6%、年減 0.2%，毛利率 21.9%，季減 0.22 個百分點、年增 0.07 個百分點，營益率 8.4%，季減 0.27 個百分點、年減 1.2 個百分點，稅後純益 8.91 億元，季增 0.2%、年減 17%，每股純益 0.72 元。

長興上半年營收 255.48 億元，年增 4.6%，毛利率 22%，年減 0.27 個百分點，營益率 8.5%，年減 0.8 個百分點，稅後純益 17.79 億元，年減 6.3%，每股純益 1.43 元。

長興上半年三大事業部門中，合成樹脂營收占比 48.31%、電子材料占 25.69%、特用材料 25.17%，合成樹脂穩定回溫，特用材料需求穩定，但電子材料因乾膜光阻出貨受封控、下游需求減緩影響，營收比重下滑。

長興因應原物料上漲去年起陸續調漲產品價格，今年上半年需求暢旺，帶動營收寫下同期新高，不過產品組合變動影響毛利率，整體獲利低於去年同期。

展望後市，公司認為，通膨、經濟衰退疑慮升溫，市場觀望氣氛濃，不過下半年是傳統旺季，在原料成本走勢平穩下，持續優化產品組合，可望保持獲利穩定。