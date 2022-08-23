華為任正非：全球經濟長期衰退 活下來是最主要綱領

華為創始人任正非表示，全球經濟將面臨衰退、消費能力下降等情況，華為應改變思路和經營方針，從追求規模轉向追求獲利，活下來是最主要綱領。

上海第一財經報導，任正非周一（22 日）下午在華為內部論壇發表篇名為《整個公司的經營方針要從追求規模轉向追求利潤和現金流》的文章，表示要「把活下來作為最主要綱領，邊緣業務全線收縮和關閉，把寒氣傳遞給每個人」。

任正非在文內提到，全球經濟將面臨衰退、消費能力下降等情況，華為應改變思路和經營方針，從追求規模轉向追求利潤和現金流，確保渡過未來三年危機。

本月 12 日，華為低調在官網發佈上半年財報，營收為人民幣（下同）3,016 億元，淨利潤率 5.0%。其中電信商營收為 1,427 億元，企業業務 547 億元，終端業務 1,013 億元。

相較下，去年上半年華為電信商業務的營收為 1,369 億元，企業業務 429 億元人民幣，消費者業務 1,357 億元。最新數據顯示，電信商與企業業務營收分別成長 4% 和 27%，但終端事業銳減 25%。

市場研究機構 Counterpoint Research 的數據顯示，華為在 400 美元以上價位區間的市佔率，從 2020 年的 13% 降至 2021 年的 6%。雖然華為的市佔率依然保持全球第三，但市佔率被蘋果和三星大幅擠壓，原因是華為手機 5G 功能受限，導致市佔率流失。