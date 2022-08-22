外資狙擊晶圓雙雄、金融股 投信今年買超突破2000億元

台股今 (22) 日大跌 163.64 點、收在 15245.14 點，摜破季線，外資擴大賣超手筆，出脫台股 151.1 億元，為連六賣以來首見賣超達百億元，且明顯從晶圓雙雄、金融股提款，其中台積電已遭連五賣；值得一提的是，投信今年以來截至今日買超正式突破 2000 億元，續創歷史新高。

外資今天賣超 151.09 億元，已經連六賣；投信持續力挺台股，再買 8.03 億元，已經連 42 日買超，持續改寫歷史新高；自營商則由買轉賣 6.89 億元，三大法人合計賣超 149.95 億元。

外資賣超前 10 大部分，聯電 2.18 萬張、彩晶 1.03 萬張、台新金 1.02 萬張，其餘依序為：台積電、陽明、中信金、元大台灣 50 反 1、富邦金、中砂、訊舟。

其中，外資已經連砍台積電 5 天，累積倒貨 2.35 萬張；而外資減碼金融股也毫不手軟，除了上述三檔，兆豐金、玉山金、開發金、國泰金等也都遭外資賣超在前 50 名之列。

外資買超前 10 大則以群創 1.21 萬張最多，是唯一破萬張個股，其餘依序為：宏碁、元大滬深 300 正 2、中興電、聯邦銀、金像電、興富發、統一實、富邦上証正 2、華新。

投信買超鎖定股價未達百元的個股，前 10 大包括: 仁寶、永豐金、英業達、開發金、群創、中信金、友達、台泥、元大金、遠東新。

投信賣超前 10 大為：中磊、智易、中砂、華航、昇陽半導體、漢翔、寶齡富錦、智邦、致伸、美時。

自營商買超前 10 名部分，元大滬深 300 正 2 獲加碼 3.03 萬張、元大台灣 50 反 1 獲買超 1.07 萬張，其餘依序為：群創、期街口布蘭特正 2、富邦上証正 2、國泰中國 A50 正 2、長榮航、仁寶、台積電、中信中國 50 正 2。

自營商賣超前 10 名部分，國泰永續高股息、富邦特選高股息都被賣約 2.03 萬張，富邦 NASDAQ 反 1 遭賣 1.79 萬張、元大高股息 1.46 萬張，其餘依序為：中信關鍵半導體、元大 S&P500 反 1、期元大 S&P 日圓正 2、國泰臺灣加權反 1、元大美債 20 年、中信中國高股息。

整體來說，外資已經連續兩個交易日累計賣超破兆元，但以三大法人來看，因為本土法人力挺台股，尤其投信今年以來累計至今日，已經買超突破 2000 億元，續創歷史最高買超，讓三大法人累計賣超金額守住未破兆元，截至今日三大法人合計 9617 億元。