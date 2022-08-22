軟骨修補銷量增、抗生素納健保 博晟今、明年營收翻倍增

博晟 (6733-TW) 今 (22) 日召開法說，董事長陳德禮表示，隨著自體軟骨修補系統 RevoCart 導入多家醫學中心、醫生使用率提升，今年營收至少成長 3 倍，明年則在抗生素 Minocycline 納入健保價，營收有望再翻倍增。

博晟開發的一次性自體軟骨修補系統、商品名愛膝康 (RevoCart)，由於目前仍是自費市場、價格高，費用約 40-50 萬元，今年中開始調整銷售策略，僅與一家經銷商合作外，也讓醫生先試用醫材品，並導入三總、中榮、高醫、成大等。

陳德禮指出，RevoCart 今年已銷售逾百台，隨著醫院數增加，醫生熟悉該產品，看好明年銷售量上看 300-500 台，目標未來要賣出 1 萬台，屆時營收貢獻可達逾 10 億元。

除了台灣市場外，RevoCart 也拓展至海外地區，其中，與中國與穎奕生技合作，將在海南博鰲樂城國際醫療旅遊先行區進行銷售，另外也與馬來西亞代理商 Biogend Sdn Bhd 簽約合作，由 Biogend 完成該產品在當地的醫材許可證，預計明年下半年取證、上市。

抗生素 Minocycline 方面，陳德禮說，該抗生素為老藥新用，主要用於重症感染病患，目前已在國內自費市場銷售，預計今年底、明年初可取得健保藥價，除了有望挹注營收成長外，看準未來潛在需求，將大幅提升產能。

其他產品進度部分，骨生長因子 OIF，其應用在骨折不癒合的日本二期臨床已經完成，目前正在討論三期臨床方向；應用於齒槽骨增生症的日本試驗，預計本月完成收案。