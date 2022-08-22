台美租稅協議有望重啟 會計師：助降低在美投資成本

近期美國參議員訪台，掀起「台美簽署租稅協定」可能性議題，資誠聯合會計師事務所表示，如果台美租稅協定能成功簽署並生效，將可降低台灣個人與企業在美投資成本。

資誠稅務諮詢顧問公司執行董事蘇宥人表示，美國和其經貿合作夥伴簽訂租稅協定，最明顯的好處在於可將美國高達 30% 的扣繳稅率降低至 5%、10% 或 15% 等，降低外國個人和企業投資美國的成本，避免接近一半的獲利被稅「吃掉」。

此外，企業也無須為降低美國扣繳稅負而大幅限制對美投資規模，或透過複雜之多層投資架構而創造額外的維護成本及面臨各種稅務風險。

蘇宥人指出，針對外國公司在美國境內做生意，何時達到需要在美國申報、納稅之門檻，在美國國內法的標準十分模糊，經常難以確切認定並需要面臨一定的不確定性和潛在的稅務風險。

然而租稅協定所採用的「常設機構」標準則明確很多，外國公司在規劃其美國生意有較清楚之「可以」及「不可以」進行的活動範圍，有利於管理其國際稅務風險。

此外，租稅協定通常也包含其他有利於個人和公司避免雙重課稅的條文，例如明確定義各方對員工短期外派薪資，或其他所得類型的課稅權，並讓雙方稅務機關能透過相互協議程序 (Mutual Agreement Procedure) 以協商方式解決兩邊稅法的衝突。

蘇宥人提醒，美國稅務法令十分複雜，除租稅協定將影響之聯邦所得稅，尚有州稅、地方稅，以及如遺贈稅、關稅、貨物稅等，在某些情況下也需要納入考量，因此無論已在美國投資或營運，或是只有相關計畫的台灣個人及企業，在進場、營運和出場階段，都須注意當地可能產生的各層級稅負，並諮詢美國稅務專家，在符合當地稅務法規的基礎上，維持提升投資和營運效率。