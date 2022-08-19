〈華夏法說〉下半年PVC價格可望落底 利差好轉

PVC 廠華夏 (1305-TW) 今 (19) 日召開法說會，展望下半年，董事長林漢福表示，目前正處於辛苦的一段路，但確信 PVC 價格低谷已近，成本壓力緩解，價差好轉，後市營運可望見到曙光。

華夏表示，下半年 PVC 成本乙烯易跌難漲，EDC 價格也在下降，預估成本跌勢大於 PVC 跌幅，預計下半年利差可望開始改善，帶動獲利轉好。

PVC 供給方面，華夏表示，中國市場 7 月已觸底反彈，當地業者專供國內，先前 PVC 大量對外出口規模已顯著減少，且南韓、印尼與國內 PVC Q3 歲修，短期亞洲供給量能偏低。不過，美國 PVC 本季起開始大量外銷印度，若未來當地無大型災害，對亞洲區的出口壓力恐持續至年底。

需求方面，華夏認為，中國陸續祭出房地產基金堡礁樓、貸款限制放款與擴大基建等政策，較樂觀的後市有助穩定亞洲 PVC 行情，南亞地區需求看增，東南亞則可望因窗簾、地磚等加工業南移而受惠，帶動當地 PVC 需求走強，第三季成本壓力可望緩解。

PVC 原料主要為乙烯、EDC 與 VCM，華夏表示，美國乙烯出口量再創新高，中國、美國預計今年乙烯擴產千萬噸，且多集中下半年，預計後續行情易跌難漲。

EDC 價格受供不應求影響，上半年價格維持高檔，不過美國產量持續提升，近期價格有開始鬆動下滑，VCM 則預期第三季供給下滑，但目前買家保守，價格難漲。

華夏上半年 PVC 與 VCM 佔營收的 76%，PVC 加工品佔 19%，鹼氯產品比重 5%。