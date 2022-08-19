〈富邦金法說〉上半年淨值蒸發3200億元 較去年同期縮水四分之一

富邦金 (2881-TW) 今 (19) 日召開線上法說會，受資本市場震盪衝擊，上半年淨值大舉蒸發超過 3200 億元，滑落至 6268 億元，較去年同期的 8420 億元，下降 25.6%，等於縮水四分之一，但 7 月份淨值已回升超過 600 億元。

富邦金上半年稅後純益 694 億元，年減 21.3%，每股純益 5.62 元，年減 25.9%，雖然因為資本市場影響以及去年高基期，獲利較去年下滑，但今年稅後純益及每股純益仍穩居業界第一。

富邦金上半年總資產近 10.5 兆元，年增 4.8%，淨值則為 6268 億元，比起去年同期的 8420 億元，下降 25.6%，若與去年底的 9500 億元相比，等於光是今年上半年淨值就蒸發 3232 億元；普通股每股淨值更從去年同期的 68.23 元降到 44.98 元。

富邦金強調，因稅後獲利波動與資產規模擴增，資產報酬率 (ROA) 及股東權益報酬率 (ROE) 仍維持相當良好水準，分別為 1.34%、17.61%。

富邦人壽部份，2022 年上半年稅後純益為 632 億，位居市場第一，初年度、續年度保費及初年度等價保費均位居業界第二，資本利得優異表現及避險成本改善，上半年避險後投資報酬率為 5.94%，與去年同期相當，受資本市場波動影響，淨值比逾 6.5%，RBC 逾 300%。

北富銀方面，上半年稅後純益為 117 億元，較去年同期成長 25%，創歷年同期新高；總資產規模 3.26 兆，較去年同期成長 14%。受惠台美升息與資產規模成長，帶動利息淨收益較去年同期成長 13.2%；由於認列轉投資韓國現代信用卡廉價購買利益 28.2 億元，其他淨收益大幅成長；整體淨收益較去年同期成長 17.0%。

富邦產險部分，2022 年上半年稅後淨損 33.7 億元，主因防疫保單影響，上半年防疫險的直接損失超過 200 億元，自留損失約 127 億元，6 月已收回負債項下危險變動特別準備金 30 億元，權益項下重大事故特別準備金 37.2 億元。但產險整體業務方面，簽單保費收入成長 13.6%，市佔率 26.0%，連續 41 年位居市場第一；投資報酬率為 8.99%，資本利得維持良好。

富邦證券受台股上半年呈量縮價跌走勢，日均成交值較去年同期減少 31%，證券稅 後淨利 13.08 億，較去年同期減少 64.5%。展望未來與日盛證整併發揮效益，將有助各項業務市佔提升，其中經紀、融資及複委託業務亦可望穩居市場前三大。

