台股漲12點收15408點周線連七紅 五日線得而復失

美股周四 (18 日) 收紅，不過，台股今 (19) 日早盤在電子三雄表現疲弱下，指數在盤下游走，盤中隨著台積電翻紅拉抬，IC 設計與高價電子股跟進上攻，中小型股活蹦亂跳，指數開低震盪走高，午盤後漲幅收斂，終場小漲 12.02 點，收 15408.78 點，險守 15400 點關卡，成交值 2186.65 億元，周線連七紅，五日線得而復失。

櫃買指數翻紅後一路上衝，終場上漲 1.5 點，收在 195.07 點，成交值 886.7 億元。上市櫃成交值合計 3073.35 億元。

觀察電子權值股表現，台積電開低走高，尾盤多空拉鋸，終場下跌 0.19%，收 519 元，鴻海、聯發科表現相對弱勢，一路處於盤下，其中聯發科跌幅超過 1%，跌破 700 元關卡。南電飆漲 4%，研華勁揚 3%，欣興也漲逾 2%，廣達、國巨漲幅都超過 1%，聯電、日月光投控同步收紅。

市場預期，近期中國限電有助面板產業供需趨於和緩，群創強攻漲停，彩晶也飆漲 8.5%，友達也衝上近 8%。

網通族群表現火熱，訊舟大漲超過 6%，昇達科、正文、百一、兆赫漲幅都超過 2%。光電設備族群活蹦亂跳，博磊、均豪叩關漲停，廣運大漲半根停板，群翊、惠特勁揚逾 3%，慧友、京鼎、辛耘表現也不俗。

多檔高價股持續衝鋒，股后 IC 設計廠信驊午盤一度攻上 2000 元大關，AES-KY 狂飆漲停、與祥碩重返千元，台股重現「六千金」。東哥遊艇、德微也同飆漲停，同欣電、弘塑、合一、長聖均大漲超過半根停板。

