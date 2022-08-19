台股漲12點收15408點周線連七紅 五日線得而復失

台股漲12點收15408點周線連七紅 五日線得而復失。(圖：AFP)
台股漲12點收15408點周線連七紅 五日線得而復失。(圖：AFP)

美股周四 (18 日) 收紅，不過，台股今 (19) 日早盤在電子三雄表現疲弱下，指數在盤下游走，盤中隨著台積電翻紅拉抬，IC 設計與高價電子股跟進上攻，中小型股活蹦亂跳，指數開低震盪走高，午盤後漲幅收斂，終場小漲 12.02 點，收 15408.78 點，險守 15400 點關卡，成交值 2186.65 億元，周線連七紅，五日線得而復失。

櫃買指數翻紅後一路上衝，終場上漲 1.5 點，收在 195.07 點，成交值 886.7 億元。上市櫃成交值合計 3073.35 億元。

觀察電子權值股表現，台積電開低走高，尾盤多空拉鋸，終場下跌 0.19%，收 519 元，鴻海、聯發科表現相對弱勢，一路處於盤下，其中聯發科跌幅超過 1%，跌破 700 元關卡。南電飆漲 4%，研華勁揚 3%，欣興也漲逾 2%，廣達、國巨漲幅都超過 1%，聯電、日月光投控同步收紅。

市場預期，近期中國限電有助面板產業供需趨於和緩，群創強攻漲停，彩晶也飆漲 8.5%，友達也衝上近 8%。

網通族群表現火熱，訊舟大漲超過 6%，昇達科、正文、百一、兆赫漲幅都超過 2%。光電設備族群活蹦亂跳，博磊、均豪叩關漲停，廣運大漲半根停板，群翊、惠特勁揚逾 3%，慧友、京鼎、辛耘表現也不俗。

多檔高價股持續衝鋒，股后 IC 設計廠信驊午盤一度攻上 2000 元大關，AES-KY 狂飆漲停、與祥碩重返千元，台股重現「六千金」。東哥遊艇、德微也同飆漲停，同欣電、弘塑、合一、長聖均大漲超過半根停板。
 

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