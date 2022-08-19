亞行總裁：最快明年討論停止向中國提供新貸款

亞洲開發銀行（ADB）總裁淺川雅嗣表示，最快明年將考慮停止向中國提供新貸款，原因是如今中國已成為全球第二大經濟體，可能不符合接受金援標準。

日經新聞報導，淺川說：「打算明年開始討論是否停止向中國提供新貸款」，即考慮 2025 年後是否不再向中國提供貸款。他表示，這將是亞行首度討論中國從貸款計畫「畢業」的問題。

亞行計劃在 2021-2025 年向中國提供 70 億 - 75 億美元的援助，金額比 2016-2020 年的 90 億美元少。

中國已成為世界第二大經濟體，人均所得提高，中國也向其他亞洲國家提供金援。因此，一些專家認為，中國可能不符合接受援助的標準。

亞行的貸款對象，需符合以下標準：人均國民所得毛額（GNI）低於 7,455 美元、難以在國際市場取得資金、經濟發展等指標在一定程度以下。

中國在人均 GNI 和國際市場融資方面，已不符合標準，亞行將檢視中國的經濟發展等指標是否符合標準。淺川說：「就社會保障等情況而言，上海等大城市和農村地區的差距很大，希望充分展開討論。」

去年中國的亞行貸款餘額約 196 億美元，總額僅次於印度，占整體未收回貸款的比率為 14％。去年中國也取得 18 億美元新貸款，為第五大貸款方。