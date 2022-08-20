北京連500元月餅都要管，中國銀行業倒債地雷連環爆！債主不還錢、大股東又掏空銀行，金融風暴剉咧等？

撰文 ‧ 乾隆來

群眾集體拒繳爛尾樓房貸，房企倒債壓得銀行無法喘氣，政府稅收大減、赤字暴增、銀行造血功能大跌，中國金融風暴的警訊，愈來愈響。

中國「國家發展和改革委員會」（簡稱「發改委」）是負責擬定全國經濟和社會發展政策的最高單位；8 月 10 日發布了一個令人爆笑的重要政策通知，發改委召集相關部會、電商平台、相關業者開了多場座談會後，慎重發布《關於遏制「天價」月餅、促進行業健康發展的公告》，其重點是：禁止銷售「天價月餅」。

發改委定義的「天價月餅」，紅線畫在售價 500 元人民幣（約新台幣 2220 元），各五星級飯店、全國知名糕餅業者推出的月餅禮盒，紛紛出現整齊劃一的「499 元」尊榮禮盒。

從農村擴展到全國性機構

銀行倒閉風暴升級

就在發改委再度大張旗鼓擬定消滅天價月餅的隔天，遠在兩千公里之外的深圳市福田區，幾百名群眾齊聚在當地中國民生銀行的門口，高喊「民生銀行還錢！」穿著藍色特警制服的公安嚴格戒備，高舉「警察執法，敬請配合」旗幟與群眾對立。

相較於「天價月餅」，深圳福田的抗議群眾觸犯「保持金融市場總體穩定」的天條，事態當然更為嚴重。

10 月或 11 月，中國共產黨即將召開 20 次全國代表大會，以確認中共中央總書記習近平連任，幾十萬名各級領導換屆、升官。敏感時刻，各地卻因房地產開發商倒閉，爆發購屋群眾拒繳「爛尾樓」（停工中的預售屋）銀行貸款，甚至群聚銀行門口拉白布條抗議，地產商的破產危機延燒成銀行倒閉風暴。8 月 11 日的深圳福田群眾抗議事件，更將銀行倒閉風暴的層級，從小型農村銀行升高到全國大型民營商業銀行。

中國民生商業銀行總資產超過 7 兆 7 千億元人民幣，以 4.44 元的匯率換算，是超過新台幣 34 兆元的巨型金融機構，是台灣最大的金融機構國泰金控（總資產 11 兆元新台幣）的 3 倍；除了商業銀行，民生銀行旗下還有金融租賃、基金管理、境外投資銀行等，集團控股公司「中國民生投資集團」（簡稱中民投）由中國最大民間商會「中華全國工商業聯合會」發起，是喊水會結凍的國家及金融投資集團。

近年民生銀行以驚人速度崩壞，花旗銀行七月底發布關於中國銀行體系安全的研究報告，估算民生銀行對「高風險地產公司」，也就是對恆大與佳兆業等一連串爆發違約倒債業者放款金額，高達 1300 億元人民幣（幣別下同），占民生銀行放款餘額的 3.2％，占民生銀行一級資本（即第一類資本）的 27％，是中國全國性商業銀行中最可能被地產風暴拖累的第一名。

高喊「民生銀行還錢」的深圳福田群眾，就是要求民生銀行償還佳兆業地產公司違約的相關理財商品。

來源：《今周刊》 第 1339 期

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