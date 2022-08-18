黃思國辭台灣人壽董座 鄭泰克接任掌舵

中信金 (2891-TW) 及旗下子公司台灣人壽今 (18) 日召開董事會通過高層人事案，台灣人壽董事長黃思國因個人因素辭任，董事會推選台灣人壽子公司中國信託資融公司董事長暨台灣人壽董事鄭泰克為新任董事長，此項人事案擬報請主管機關認可後生效。

黃思國曾任中國信託綜合證券董事長、中信銀行全球個人金融執行長，以及中國信託保險經紀人公司董事長，服務中國信託集團逾 36 年，貢獻卓著。任職中國信託銀行期間，開辦臺灣首家本國銀行財富管理業務，因創新引進多元信託商品，被業界譽為臺灣「信託教父」。

2017 年黃思國任職台灣人壽董事長，即創下台灣人壽稅後獲利第一個百億、達 102 億元，2021 年更達 231 億元，佔金控獲利逾 4 成，成為中信金第二大獲利引擎，總資產規模亦從 1.3 兆元，到今 (2022) 年第一季已經躍升為 2.2 兆元，2021 年隱含價值 (EV) 達 2577 億元，創下歷史新高。

台灣人壽表示，新任董事長鄭泰克，服務中國信託集團逾 46 年，現任中國信託資融董事長，曾任中信金控代理總經理、中信金控風險長及授信長、中信銀行全球風險總管理處總處長等職，為中國信託集團建置完善的風險管理系統，提升質量並重的風控效能，使中信金控及各子公司得以在健全的風險管理措施下，開展各項核心業務，未來將借重其豐富金融資歷及風險管理專業，帶領台灣人壽有效管理企業風險、提升決策效能、強化內部控制、落實公司治理，達成穩健經營、永續發展的目標，為台灣人壽再創新局。

