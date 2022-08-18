多國刺激政策激勵 研調估Q4 LED需求可望好轉

研調集邦 (TrendForce) 近期發布今年全球 LED 照明市場報告，上半年受到全球照明市場受通膨等因素影響需求放緩，展望下半年，隨著多國刺激政策陸續出台，第四季需求可望好轉，不過下修全年市場規模至 646.1 億美元，年增 0.5%。

集邦表示，上半年全球陷入高通膨經濟景氣趨緩、俄烏衝突導致能源成本高漲、房市放緩和疫情反復影響照明市場需求，不過，歐美等地重新開放經濟，商業活動刺激消費反彈，加上歐洲和日本地區節能改造專案需求，彌補商業照明市場下滑，而東南亞經濟活動表現佳抵銷中國市場需求的下滑。

展望下半年，集邦認為，隨著多國祭出刺激政策，第四季市場需求將有所好轉，但仍下修今年全球 LED 照明市場規模至 646.1 億美元，較去年小幅成長 0.5%。

集邦預估，全球前 30 家照明廠今年總照明營收估平均成長 1-3%，其中前 10 家照明廠商總營收將成長大於 3%，而前 20 家照明廠商 LED 照明營收平均成長 2-5%。

各類型照明方面，集邦預估，LED 路燈建設下半年隨著多國政策推動，今年市場規模將年增 7% 至 8.4 億美元；植物照明則因北美大麻合法化進度放緩、中國需求回落影響成長幅度收斂，預估今年市場將達 17.9 億美元，年增 6.6%。

長期而言，集邦表示，未來照明產業更注重產品的光品質、人因健康照明和智慧化，預估 2026 年全球 LED 照明市場規模將成長至 783.6 億美元，2021-2026 年複合成長率 (CAGR) 為 3.9%。