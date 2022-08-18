威盛Mobile 360系統傳捷報 打入全球堆高機龍頭

威盛 (2388-TW) 與和泰豐田物料運搬今 (18) 日宣布攜手合作，和泰豐田物料運搬將透過威盛 Mobile360 堆高機安全系統，以及其智慧人員偵測功能特點，維護廠內堆高機作業安全，防止事故和傷害的發生。

威盛指出，近兩年因疫情造成全球物流業務負荷量超載，時有堆高機碰撞事故產生，和泰豐田物料運搬有感於堆高機事故為全球製造業和物流業的傷害及死亡主要成因，為有效改善廠區操作環境及駕駛人身安全，引進威盛 Mobile360 堆高機安全系統。

和泰豐田物料運搬期望憑藉威盛精確的智慧人員偵測技術，在行人無意踏入車輛警戒範圍時，向堆高機駕駛發出即時警報，防止在複雜的工作環境中發生碰撞。

和泰豐田物料運搬黃明仁總經理表示，去年豐田自動織機 (豐田集團) 全球市佔率 28.44%，領先第二名 2 倍之多，穩居堆高機產業龍頭地位，顧客對豐田產品的品質信賴是最重要的基礎，此外，公司也堅持確保顧客安全作業的努力也是關鍵所在，此次與威盛合作，正是實現安全、以人為本的作業環境體現的成果。

威盛智能產品事業部總經理吳億盼也提到，TOYOTA 為全球排名第一的堆高機製造商，此次與和泰豐田物料運搬共同合作，威盛 Mobile360 堆高機安全系統不僅促使企業採取積極主動的方法改善整體工作場域的安全性，也可透過人員偵測技術，降低員工受傷風險，減少企業在保險費用、法律成本及營運中斷導致的損失。