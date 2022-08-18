產業趨勢選股，上、中、下三面向策略

盤勢解析：

昨日美國聯準會 (Fed) 公布會議紀要後，美元指數上漲 0.14% 收 106.65、十年公債殖利率上揚、美股四大指數收黑，只有蘋果股價持依舊強勢，台股今日盤中蘋概股也跟著持續都有表現。

台北股市受到美股收黑、台指期夜盤拉回影響，早盤開低 81 點後隨即撐住盤勢緩慢走升，終場收盤下跌 68.69 點 (0.44%) 收在 15396.76 點，成交量僅 1978.80 億元，為價跌量縮帶下影的小紅 T 線，短線多方為第四日站在季線之上。觀察三大法人當日資金變動，外資賣超 77.48 億元，投信再買 7.51 億元，自營商續賣 7.48 億元，三大法人合計賣超 77.36 億元。

觀盤重點：

台指期外資未平倉淨多單 8647 口，投信未平倉淨空單 5428 口，土洋基本上維持既有步調。

新台幣匯價持續在 30 上下波動，華冠投顧 劉烱德分析師認為短期間只要外盤不出現黑天鵝，台股應不至於出現較大的波動，最多就是指標過熱短線技術性壓回修正指標過熱現象。

操作策略：

劉烱德分析師表示目前從聯準會公布的會議紀要觀察，基本上就是不說死，保持利率操作的彈性空間，朝上、中、下三個方向討論。

朝上認為幾乎沒有證據顯示通膨壓力正在緩解，為了控制通膨，利率必須達到足夠的限制性水平，且持續一段時間。

中間則是 Fed 並未明確暗示下月會議將以特定速度升息，僅稱未來升息速度將取決於經濟數據；朝下 Fed 也重申了未來應放慢緊縮步伐的說法，並談到過度收緊政策的風險，認為 Fed 收緊貨幣政策的力道可能超過恢復價格穩定的程度。最後就是讓市場看多或空的各自去解讀。

目前最新市場預期 9 月升息 3 碼的機率自周三稍早的 52% 降至 40%，升息 2 碼的機率目前為 60%。市場持續關注後續即將公布的 8 月消費者物價指數 (CPI) 和非農就業數據。

綜合以上，台股將持續以盤代跌，修正過熱指標同時誘空及等待季線扣抵低時上揚，建議投資人除了產業趨勢選股外，同時可以留意底部型態結構完整，準備趨勢發動的個股。

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