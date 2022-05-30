威盛強攻商用物流 推最新堆高機安全系統

威盛 (2388-TW) 今 (30) 日宣布，將在歐洲最大的綜合配送與製程管理國際貿易展 LogiMAT 2022 ，展示最新 Mobile360 堆高機安全系統 3PD 配件組，搶食商用車隊管理商機。

威盛指出，該系統配置一個後方攝影鏡頭和雙側邊攝影鏡頭，可支援 270° 人員偵測區域，根據攝影鏡頭安裝的高度，偵測人員區域約 4-5 公尺，可偵測行人過於接近車身時，發出音訊警報，以防止行人碰撞事故。

另外，威盛也透過 Mobile360 WorkX 智慧型手機應用程式，設定堆高機的偵測區域，並設定單一 (警告) 至兩個 (警告和危險) 監測範圍。

威盛該系統共提供三種規格，以滿足不同的操作安全使用實例，標準配件組包括威盛 Mobile360 M500 系統和三個攝影鏡頭；Vision 配件組包括一個 7 吋 CVBS 顯示螢幕，可用於視覺警訊和提高操作員的態勢感知能力；Vision + 配件組則添加了速度感測器，進一步提升行人的安全性。

全球行銷副總 Richard Brown 表示，公司樂見在 LogiMAT 上首次展示威盛最新的倉庫安全和車載視訊資通訊系統，憑藉其精確的人員偵測技術配件組，提供最智能的方式，來降低倉庫和生產設施中員工受傷和運營中斷的風險。

威盛也將在 LogiMAT 展示堆高機安全系統 2PD + DSS 配件組，除前後行人偵測攝影鏡頭外，更添加一個駕駛攝影鏡頭，當堆高機操作員出現疲勞跡象、使用手機和抽菸時，則會向堆高機操作員發出警報；與 3PD 配件組相同，共提供三種不同規格；Vision+ 配件組則另配置倒車感測器和速度感測器。