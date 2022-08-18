富喬工業級玻纖出貨看俏 看好5G、車用產品需求持續攀升

富喬 (1815-TW) 今 (18) 日出席 OTC 業績發表會，預估電子等消費性產品今年下半年需求將下滑，但工業級產品市場需求相對穩定，下半年獲利謹慎樂觀，同時，富喬也樂觀看待電子級玻纖布應用在 5G、車用及高速運算上，需求將持續推升營運成長。

富喬上半年歐美工業級客戶玻纖紗的需求大幅度成長，總經理陳壁程指出，富喬上半年營收 24.06 億元，毛利率仍維持 20.45% 的水準，與 2021 年同期相當，顯示歐美工業級客戶玻纖紗需求擴張，今年上半年的工業級玻纖紗出貨年增 10%，在電子業景氣變化波動下，反而產生穩定且調節營運的效果。

富喬是電子玻纖紗、布供應商中，少數垂直整合紗、布，並具備技術及生產能力的廠商，可製造 5G 高頻、高速及低損失的產品，搭上高速運算、數據儲存、無線通訊及車用電子發展，陳壁程指出，車用 PCB 來看，包括油電混合車、電動車等新世代車輛，對 PCB 的需求是目前內燃機車的 1-2 倍，富喬運用於薄布、超薄布的成熟製程，有助加速切入此成長市場。

陳壁程指出，在高頻、高速產品需求持續下，富喬 5G 應用玻纖布自有技術開發順利，將由伺服器、網通持續延伸到全面向的包括穿戴、手持、基地台等 5G 世代產品的發展。

富喬上半年稅後純益爲 5818 萬元，每股純益爲 0.14 元。