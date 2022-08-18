電子標籤︰晶宏、元太；MOSFET︰富鼎

台股從八月十一號以來，成交量都穩定在兩千億以上，並且常常有開低走高拉尾盤的現象，表示台股多頭量能足夠，反而是稍微欠缺整理休息。今日指數就隨著美股小跌而跟著整理，這對台股未來多頭發展性而言，其實是一件好事，整理完以後，投資人普遍心理預期「連漲終於停了，是時候入場」，這對資金活水與信心加成都有所幫助。

近期台股開始在一些電子族群輪動，除了我多次提到的題材型電子股「網通與光通」外、也有長線型電子股「車用」、「第三代半導體」等等，而今天我們將焦點放網一些中小型股票，他們先前多半沒有太大的表現，如今輪動至此，我們自然不能放過。

富鼎 (8261-TW) 從七月底以來股價就表現平平，但其上半年受惠於電源供應器需求大增，合併營收 22.95 億元創歷年新高，可以說基本面完全不弱，甚至是歷年來最強，而在電源供應器題材後，富鼎目前也切入「車用」這個我多次推薦的長線題材，旗下碳化矽（SiC）應用已完成 600V 蕭特基二極體（SBD）、900V 及 1,200V 高壓 MOSFET 投產，可望在鴻海 MIH 聯盟的電動車供應鏈搶得先機，在 MOSFET 裡前景最好。

但是，既然富鼎可以做到，其他 MOSFET 概念股也會存在「遐想」，再加上該族群就像我剛剛說的，近期表現平平，所以現在也出現一些買單在這些族群身上，算是富鼎的外溢效力，相關個股如大中 (6435-TW)、杰力(5299-TW)、尼克森(3317-TW) 今天都有逆勢漲幅，MOSFET 的共通點是基本面表現都不錯，但需要注意的是，目前只有富鼎有利多好消息，其他三支比較仰賴他的外溢效應。

晶宏 (3141-TW) 是元太 (8069-TW) 轉投資的電子紙 IC 供應商，兩者的走向基本上是綁在一起的，而目前世界上做「電子紙」這個題材的公司少之又少，元太與晶宏具備寡占性，只要該題材有利多消息，多半可以有所表現，依照近期營運來看，晶宏第 2 季營收 7.66 億元，季增 4.56%、年增 34.24%，每股盈餘 3.2 元，與上季 3.23 元大致相當，光是上半年獲利就已經是去年全年的三分之二，可以預期今年總成長幅度會很驚人。

以未來趨勢來看，電子標籤有著「可透過大數據分析調整商品標價、調節庫存」等優勢，加上人力成本不斷提升之下，使得許多歐美國家採用電子標籤的意願度也大幅提升，所以該產業也具備長期的汰換性，雖然目前還沒有大量普及在世界上，但仍然未來可期，而目前只有 15% 產業比重的天鈺 (4961-TW) 也是可以關注的概念股，優先度低於晶宏與元太。

除上述以外，主流題材「車用」也維持強勢，先前提過的怡利電 (2497-TW) 仍維持小漲幅度。該股上半年獲利 1.24 元，已經賺贏去年全年 0.82 元，基本面大幅轉好，而怡利電製作的產品，主要與車用影像相關（好比坐駕螢幕、導航等顯示器相關零件），屬於先進電動車必備用具，所以電動車如果賣得好，怡利電就會續強，可以持續關注該股票的走勢。

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