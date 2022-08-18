〈劉揚偉開講〉鴻海將邁下個50年 打造百年企業需克服三挑戰

鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉表示，鴻海成立至今快 50 年，也在思考該如何邁向下個 50 年，打造百年企業，但企業經營面臨三個挑戰，產業消失、技術更新、缺乏永續經營，鴻海也從本業升級、開創新商機，以及推動 ESG 突圍。

劉揚偉表示，根據統計，台灣中小企業有 154.8 萬家，但平均壽命 13 年；而美國財經雜誌 Fortune 評選的 500 強企業名單，平均壽命 15-20 年，且 2021 年名單與 1955 年相比，只有 52 家存續，

劉揚偉認為，鴻海已經成立 48 年了，表現高於水準，現在要思考該如何邁向下一個 50 年、成為百年企業，做法就是「永續經營 = EPS+ESG」，其中，本業升級、開創新商機，商業模式的演進才能創造穩定 EPS。

以鴻海為例，劉揚偉表示，過去商業模式從工業製造、科技製造到現在科技服務，產品也從連接器，到後來電腦產業，現在是手機，下一個應該就是電動車，現在的大客戶在未來 20 年不一定還是大客戶。

劉揚偉表示，今年沒意外的話，鴻海營收突破 6 兆元沒有問題，因此，轉型升級投資的電動車等 3+3 產業，5 年內營收也一定要上兆元，不然就沒有意義。