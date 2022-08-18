限電令衝擊 高盛、野村再度下修中國GDP成長預測

高盛和野村再度下修今年中國經濟成長預測，原因包括需求疲弱、清零政策，以及限電令給經濟前景帶來更多不確定性。

CNBC 報導，高盛將今年中國國內生產毛額成長預測下調至 3%，原本為 3.3%，野村也將預測下砍至 2.8%，原估 3.3%。

閃輝等高盛經濟學家說，7 月經濟數據比預期差，加上通膨低迷、信用成長乏力，「顯示內需不足」。高盛並提到本土病例增加，夏季高溫天氣導致電力供應緊張，以及政府不太可能提出大規模新刺激措施。

野村經濟學家指出，近來疫情惡化，由於採取封控措施的城市數量增加，8 月經濟數據可能比 7 月更糟。野村說，高溫炎熱天氣也可能拖累經濟成長。

陸挺等野村經濟學家周四說「北京可能會採取更多措施，以遏止經濟放緩，但北京在換屆之年推出全面刺激計畫的可能性很小，維持『清零政策』的必要性，又使常規刺激措施效果大打折扣。」

由於房市降溫加劇，加上疫情復燃，7 月中國經濟進一步放緩，零售銷售、工業生產、投資等指標均不如經濟學家預期。中國央行本周意外調降利率，以支持經濟成長，地方政府勢將發行更多債券，以擴大支出。

經濟學家對今年成長前景的看法，變得更加悲觀，預料北京無法實現全年經濟約成長 5.5％的目標。彭博調查結果顯示，經濟學家預估今年中國經濟成長 3.8%。

本月初彭博也曾報導，知情人士透露，中國最高領導人向政府官員表示，今年「約 5.5%」的經濟成長目標，應該將之視為「指引」，而不是必須實現的「硬指標」。消息人士說，最高領導人承認達標可能性很小。