網家Q2每股虧0.01元 連3季虧損

國內大型電商平台網家 (8044-TW) 今 (8) 日公布第二季財報，單季稅後虧損 174 萬元，每股虧損 0.01 元，雖呈現連 3 季虧損，虧損幅度已較過去二季收斂，累計上半年稅後虧損 3383 萬元，每股虧損 0.26 元。

網家指出，第二季比起前兩個季度虧損大幅收斂，主要是因有轉投資中華網家一號基金的投資評價利益，加上金融科技事業為集團挹注獲利。

網家第二季合併營收 111.8 億元，季減 4.52%，年減 4.7%，營業毛利 13.05 億元，季減 8.94%，年減 5.35%，毛利率 11.67%，季減 0.57 個分點，年減 0.08 個百分點，營業利益較上季轉為虧損 8373 萬元，年減 185.21%，營益率 - 0.75%，季減 0.76 個百分點，年減 1.59 個百分點，稅後虧損 175 萬元，較上季的虧損 3207 萬元明顯收斂，年減 102.76%，每股虧損 0.01 元。

而網家上半年合併營收為 228.89 億元，年減 1.44%，營業毛利 27.38 億元，年增 2.01%，毛利率 11.96%，年增 0.4 個百分點，營業虧損 8252 萬元，年減 134%，營益率 - 0.36%，年減 1.4 個百分點，稅後虧損 3383 萬元，每股虧損 0.26 元。

網家指出，由於去年同期有疫情三級警戒期間墊高比較基期，加上第一季以來銀行聯名卡補貼下降導致部分訂單流失影響，上半年營收些許衰退。

網家強調，進入下半年後，7 月起攜手中信銀和中華電信推出 ALLME 卡，再加上金融科技子公司廿一數位世紀於 6 月底推慢點付服務，有助增添消費動能。

網家也看好陸續報到的父親節、中元節、開學季、雙 11 和雙 12 等節慶帶動的消費商機，除了 3C 主力商品到貨充足和預期新機效應，也將積極強化直營品牌的豐富性、加強非 3C 商品的選品力和溝通力，並加速跨境電商與跨界合作結盟，全力拚轉盈。