〈神基法說〉二大產品需求強 下半年營收估年增15-20%

強固型電腦大廠神基投控 (3005-TW) 今 (17) 日召開法說會，董事長黃明漢表示，強固型電腦回溫、車用機構件持續強勁，下半年有很好的機會，全年成長目標不變。法人估，神基下半年營收可望年增 15-20%，甚至更高。

黃明漢表示，強固型電腦自第二季底開始強勁反彈，第三季動能延續，除了美國聯邦政府預算開始動起來，警用新單子進來外，汽車廠、物流業等都有斬獲，亞太、第三世界的需求都不錯。

汽車事業方面，黃明漢透露，在半導體晶片缺料狀況紓緩後，安全零組件拉貨動能非常強、ADAS 機構件也提升，整體拉貨暢旺，優於原先預期，車用事業下半年可望逐季走揚，全年估成長近 2 成。

在複合材料上，黃明漢表示，雖然受到筆電需求疲弱影響，但有增加新客戶、新應用，全年看起來複合材料營收可望持平；此外，複合材料也啟動新製程，已經有既有客戶開模，預計年底開始小量生產，將成為未來新動能。

法人預估，神基全年營收以上下半年比例來看，約 46-47%、53-54%，下半年營收可望年增 2 成上下，估公司仍可達成全年營收成長 8-12% 的目標；而以產品營收比重來看，綜合機構件 (複合材料 + 車用機構件)50%、強固型電腦為主的電子件 44%、子公司豐達科 (3004-TW) 的航太扣件 4%。

而針對近期中國多地限電，黃明漢表示，此次有事先通知，因此有時間規劃調配生產排程，影響並不大；至於與松下 (Panasonic) 之間的專利官司，神基需判賠 5 億元跟已在第二季提列，要不要上訴後續持續評估。