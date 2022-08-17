〈陸港盤後〉北京有望提出更多刺激措施 A股三大指數齊揚

中國 A 股三大指數周三（17 日）收盤齊揚，深成指與創業板指的漲幅均超過 1%，利多是國務院總理李克強指示要合理增強宏觀政策力道，投資人預料北京可望提出更多刺激措施。

證券時報報導，滬指周三收盤漲 0.45% 至 3,292.53 點，深成指漲 1.01% 至 12,595.46 點，創業板指勁漲 1.7% 至 2,777.91 點；兩市成交額合計人民幣 1.0745 兆元，「北向資金」淨買入 68.72 億元。

券商、電力、保險、旅遊、銀行、地產、釀酒等類股走高，有機矽、磷、氟等族群走低。

香港恒生指數收盤漲 0.42%，恒生科技指數漲 0.46%。

李克強周二在深圳召開經濟大省政府主要負責人座談會，他表示，六個經濟大省的經濟總量、市場主體數量、吸納就業，占全國的比率均超過 40%。經濟大省要勇挑大梁，挖掘自身政策潛力。

李克強坦言，6 月經濟走穩，7 月延續發展趨勢，但仍有小幅波動，但「勢要起而不可落」，必須增強緊迫感，鞏固經濟恢復基礎。

李克強指示，要加強實施穩經濟一攬子政策，合理增強宏觀政策力道，穩就業、穩物價，力拚經濟在合理區間運行。

與此同時，新華社報導，中共中央總書記習近平周二在遼寧省錦州市考察遼瀋戰役紀念館、東湖森林公園，回顧東北解放戰爭歷史和遼瀋戰役勝利進程，並就防汛工作、提高災害防禦能力做出指示。這是習近平兩周來首度公開露面。

彭博報導，習近平與李克強陸續現身，代表中共高層已開完北戴河會議。上回習李二人最後一次公開露臉，是在 7 月 31 日，出席人民解放軍建軍 95 周年慶祝活動。