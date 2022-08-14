癌症險服務擴大 健康加值服務延伸至家庭成員

對於要扛家庭重任的人來說，癌症治療花費甚鉅，恐將影響家庭經濟，保誠人壽針對民眾好發的 10 大重度癌症推出健康加值服務，將服務範圍從要保人擴及其家庭成員。

保誠人壽表示，當要保人或其家庭成員不幸確診罹患重度癌症，就能申請「重度癌症健康加值服務」中的醫療第二意見或癌症健康管理服務，可獲得必要的專業諮詢與照護援助，減緩照護者的負擔。

保誠人壽表示，目前的保險商品只能在被保險人不幸確診癌症時，提供手術、治療等相關方面之理賠，但無法協助患者或家屬針對早期診斷過程、健康管理或飲食諮詢提供更全面性的醫療照護援助。

保誠人壽攜手網路健康照護平台「醫聯網」，鎖定台灣民眾最常罹患的大腸癌、肺癌、乳癌與肝癌等十大重度癌症，獨創領先業界的健康醫療保障方案，針對 11 項指定商品推出「重度癌症健康加值服務」。

保誠人壽表示，除了被保險人外，此加值服務之適用對象也延伸至要保人及要保人之父母、配偶、子女等不同的家庭成員，如經醫師診斷確診重度癌症後，患者或家屬可依實際需求，選擇採納醫療第二意見或癌症健康管理等服務。

保誠人壽說明，所謂的醫療第二意見，是指癌症患者與家屬通常對於新的治療計畫、罕見疾病的診斷準確率與治療風險等容易感到困惑，而適時地徵詢其他醫師對於癌症診斷與治療方針的意見，有助於更完整地掌握病患健康狀況診斷和相關的治療方案

另外，在癌症健康管理部分，癌症患者常因惡病質或治療方式等因素，出現癌因性疲憊症、肌力流失或營養狀況不良等情況，為提供患者與從旁照護家屬所需的專業諮詢、飲食規劃與衛教關懷等服務，癌症健康管理資源可有助於減輕病患與照護者的身心理負擔。