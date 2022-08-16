〈耀登攻O-RAN〉全球首間第三方實驗室 首張認證發給鴻海

射頻天線與測試廠耀登 (3138-TW) 今 (16) 日宣布，子公司耀睿科技 OTIC 實驗室，將首張 O-RAN 射頻單元 (RU) 設備認證頒發給鴻海 (2317-TW)，耀登看準 O-RAN 潛力布局測試領域，期望成為射頻市場的先驅者。

耀登董事長張玉斌表示，在政府、業界協助下，成立 OTIC 實驗室，是亞洲唯一 O-RAN 認證實驗室，也是全球首家第三方認證機構。

目前耀登 O-RAN 實驗室的 RU 認證，除已發給鴻海，後續還有兩三家廠商正在申請認證中，另外中央單元 (CU)、分散單元 (DU) 設備認證，同樣也有廠商進行認證。

張玉斌說到，耀登也提供前端開發、測試認證、代工服務，提供一系列解決方案。

耀睿去年 3 月加入 O-RAN 聯盟，並在 6 月成為全球第三方認證實驗室，攜手中華電信與國發會等加速驗證測試，目前 OTIC 測試包含 RU、CU、 DU 設備測試，提供互聯、相容性等認證。

耀睿實驗室的設備，是向 O-RAN 量測設備商是德、VIAVI 兩大廠採購，投資規模上億元，實驗室位在桃園與高雄，高雄亞灣實驗室將是高雄 AIoT 重要實驗室，未來也將引入國際大廠進駐。

目前全球有 6 家 O-RAN 實驗室，耀登是第三家，且是全球首家第三方實驗室，其他 O-RAN 實驗室多為電信商，包含德國電信、西班牙電信、AT&T 等。

本次 O-RAN 認證發表會除了耀登與鴻海以外，政府、中華電信、網通業者都一同到場共襄盛舉，其中包含啟碁、智易，仁寶、廣達旗下雲達、和碩等業內大廠都參與發表會。

國發會主委龔明鑫表示，5G 垂直應用預計 2030 年商機達 7000-8000 億美元，包含智慧製造、智慧城市、醫療等領域。

台灣也積極建立 5G 供應鏈與生態系，中華電信表示，國發會母雞帶小雞，帶領企業推動 O-RAN ，總共 17 家廠商正在進行相關設備測試，期望在政府、供應鏈合作帶動下，加速國內 O-RAN 的發展。