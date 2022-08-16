〈台股盤前〉站上季線反壓短均多頭排列 補漲挑戰15650點

台股昨 (15) 日在晶圓雙雄、聯發科等半導體族群領軍衝鋒下，加上鋼鐵族群火熱助攻，指數開高走高，大漲 128.38 點，收在 15417.35 點，順利攻克季線。法人指出，台股站上季線反壓，短均線呈多頭排列，月線走揚，為下檔提供支撐，大盤可望持續補漲挑戰 15650 點。

華爾街擺脫美中疲弱經濟數據和美債殖利率曲線進一步倒掛影響，美股四大指數大演逆轉秀，標普收復早盤 0.5% 失地收紅，道瓊也漲逾 150 點。

上市櫃公司第二季財報出爐，總獲利達 1.06 兆元、獲利創新高家數 140 家，累計上半年總獲利共 2.19 兆元，寫下單季獲利歷年同期新高、每股獲利創新高家數同期最多、上半年獲利歷年同期新高、連五季創新高家數破百家、連五季的單季獲利破兆元等五大新紀錄。

美國商務部即日起管制先進半導體技術出口，有「第四代半導體」之譽的氧化鎵入列，凸顯美方對第四代半導體產業地位高度重視，積極防堵陸企發展。 台廠中，力積電、閎康是「唯二」超前部署第四代半導體的廠商。

股后信驊昨日強攻漲停板，以 1930 元收市，蓄勢重返 2000 元大關，股王大立光則收平盤 2070 元，兩者價差僅 140 元，為股王爭霸戰再鳴槍，最快今天兩家公司將一分高下，預料外資買賣超將扮演關鍵角色。

法人指出，台股昨日站上季線反壓，目前短期均線呈多頭排列，月線走揚，為下檔提供支撐，電子股跌深反彈，傳產股也落後補漲，台股可望持續補漲，蓄勢挑戰 15650 點，並續向萬六關卡邁進。

