木片價格破紀錄 華紙喊紙價看漲到年底

華紙 (1905-TW) 今 (17) 日召開股東會，總經理陳瑞和表示，原物料價格還在漲，木片價格漲到歷史新高，但紙價目前還沒有到歷史高點，看漲到年底。

華紙董事長黃鯤雄表示，公司從文化出版用紙開始，將應用延伸到食衣住行 4 大產業應用開發，桃園觀音廠去 (2021) 年 7 月開始接手，今年第 4 季非塑產線投產，花蓮廠漿塑新產線也在去年順利開出，順應近年吹起的環保風，未來將持續強化 Circuwell 非塑食安用紙系列等產品的佈局，利用製漿優勢生產全循環終端產品。

黃鯤雄表示，華紙逐步計畫將生產組合由文化用紙轉型為產業用特殊材料，供應包裝、食品、電子產業等多元需求。因工業先進國家對多功能特殊紙需求提升，新興市場的需求量亦日益增強，看好該產品線成為營業額成長動能。

談到造紙成本，華紙總經理陳瑞和表示，俄烏戰爭後，木片應用又被分散到能源等，推升木片價格每噸超過 200 美元、較前一波歷史高點突破 40%，創歷史新高，雖然華紙木片採購來源主要是澳洲和東南亞，但整體市場彼此牽動。

外界關切紙類產品漲價議題，陳瑞和表示，華紙的各項產品價格今年和兩年前相比漲幅已高，今年上半年就漲了超過 20%，但原物料還在漲，所以第 3 季價格是否續漲很難評估，畢竟也要考慮消費者的觀感與接受程度。

陳瑞和表示，紙張的原物料是木材，木片價格漲到歷史新高紀錄，所以各項紙張成本都有壓力，但紙價目前還沒有到歷史高點，尤其文化用紙，以前台灣文化用紙最高曾經一磅 20 幾元，現在才 10 幾元，換言之，紙張幾十年來是減價的。如果以原物料的成本來看，紙價必須漲到年底，但也要考量目前經濟情勢和通膨狀況以及市場接受程度，再看如何調漲，價格上漲的壓力一直都在。