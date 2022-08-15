台新金控認真推動永續 摘臺灣永續行動獎3大獎

由臺灣永續能源研究基金會主辦之「2022 亞太行動博覽會」8 月 12 日~ 14 日，於世貿 1 館盛大登場，是臺灣首見規模最盛大的永續展覽，會展內容涵蓋永續展覽、高峰會、論壇以及頒獎典禮等。臺灣永續行動獎今 (12) 日在博覽會上舉行頒獎典禮，台新金控認真推動永續獲頒 3 項獎項，由台新金控財務長賴昭吟出席代表領獎。

台新金控總經理林維俊表示，今年是台新成立 30 周年，台新深知永續的推動需持續地精進，認真力行自身減碳，善盡金融業協助引導企業推行永續的責任的同時，也致力將永續的推動與民眾的日常生活結合，倡議｢From Zero to Hero｣，邀民眾一起成為化解氣候危機的英雄。台新秉持著認真推動永續的精神，持續鼓勵信用卡持卡人轉換數位帳單，並由台新代表持卡人幫助弱勢家庭更換節能 LED 燈泡，自 2018 年推動四年以來已號召超過 120 萬名卡友參與，造福 430 戶弱勢家庭，每戶省下 10% 電費，四年累計降低碳排放達 28 萬 Kg。2021 年則透過轉換信用卡數位帳單贈好禮及提供環境友善店家 - 棉花田、繭裹子、GoShare 及 IKEA 等刷卡優惠，鼓勵持卡人使用數位帳單，並影響持卡人支持綠色商品對環境永續的助益。此專案累計減降紙本帳單產出的碳排放 2.2 萬噸，等於少砍伐 3 萬棵成樹，相當於 6 座大安森林公園的樹木量，此專案深獲評審團青睞，榮獲「社會共融獎銀獎」肯定。另今 (2022) 年 5 月至 8 月發起刷台新信用卡種樹計畫，卡友完成指定消費任務，台新銀行共為卡友於新北市防風林種下樹苗 1,000 棵，增加環境綠地，中和日常產生的碳排放。

子公司台新銀行長期致力提供客戶具有溫度的創新體驗，自 2020 年起創建「台新創新金融實驗室」，以革新思維優勢，實踐永續金融生態圈為宗旨，透過技術架構、商務流程改革，逐步將金融服務融入交通、零售、餐飲、旅遊等生活場景，為民眾打造未來美好生活的永續願景，並持續以具體行動協助產業發展，和衷共濟，共生共榮，因而獲頒「社會共融獎銀獎」之肯定。此外，台新創新實驗室為實現社會共榮共享之願景，不畫地自限於商務交流，更拓展至與產學、社福團體合作，群策群力，舉辦逾 60 場教育型導覽，以金融科技為底蘊，社會公益為土壤，蒔植知識的種子，透過參訪與體驗，延伸創新金融的能量，緩步彌平數位落差，增進社會公眾福祉。

林維俊表示，台新為積極推展中小企業金融服務，從中小企業的角度出發，打造全新的綠色金融服務平台，為國內銀行首創唯一完整涵蓋獲客、申請、進件、徵審、評分、送保的平台，中小企業透過線上傳輸申貸資料，並介接經濟部「中小企業融資服務平台」將中小企業資料導入徵審流程，搭配智能評分模型及新型專利技術，翻轉傳統人工徵審模式，快速核貸給予中小企業即時的融通資金。除重視客戶體驗更兼具無接觸服務的防疫特性，透過最新金融科技的結合與應用，創造便捷、平等、普及、低碳、快速、安全兼具金融服務品質、金融可及性及使用性的金融服務，引領中小企業邁出綠色數位轉型的第一步，除落實 ESG 目標，更全面提升中小企業國際競爭力，以具體行動支持中小企業健全發展及永續經營，綠色金融服務平台獲得「經濟發展獎銀獎」肯定。

林維俊強調，台新金控認真推動永續已連續四年入選道瓊永續指數的「世界」和「新興市場」指數成分股，在 MSCI 的 ESG 評比中持續將台新評為 AA 領先者等級，台新更已納入多項 ESG 指數，包含「台灣公司治理 100 指數」、「台灣高薪 100 指數」、「台灣永續指數」、「FTSE4Good 新興市場指數」成分公司等；並連年獲得專業 ESG 獎項肯定，包含英國標準協會 (BSI) 頒發的「永續韌性領航獎」、台灣永續能源研究基金會頒發「TOP50 台灣永續企業獎」及天下雜誌頒「永續公民獎」等，永續落實與推動已是全球共同努力的目標，台新金控未來將持續以積極多元作為，以實際行動回應各界對台新的永續期待，成為大家永續的智慧好夥伴。