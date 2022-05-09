保健、防疫產品需求大增 杏一、丁丁藥妝4月營收創新猷

連鎖醫藥通路商 4 月營收報捷，受惠防疫產品需求大增，杏一 (4175-TW) 單月營收衝至 6.65 億元，月增 14.63%、年增 30.37%；諾貝兒 (6844-TW)(丁丁連鎖藥妝) 營收也雙增，兩家業者均創歷史新高。

杏一不只單月營收登新猷，前 4 月營收 22.73 億元，年增 13.42%，也寫同期新高；由於國內疫情自 4 月開始蔓延，相關防疫產品熱銷，除了快篩試劑供不應求外，血氧機、維他命 C、B 群等保健食品銷售暢旺，推升營收走揚。

防疫商品熱銷同步帶動杏一健康生活館電子商務業績成長，據內部統計，4 月官網防疫保健熱銷品前五大排名，分別是濕巾、維他命 C、維他命 B、益生菌和兒童維他命 C。

諾貝兒 (丁丁連鎖藥妝) 同樣因保健品、常備藥品、快篩試劑以及防疫相關產品的需求量增加，4 月營收 4.13 億元，月增 31.51%、年增 46.47%；前 4 月營收 13.83 億元，年增 16.26%，單月、累計前 4 月營收均創新高。

另外，雖然目前大部分確診者皆為輕症或無症狀感染，同時政府啟動居家照護措施，由於民眾對疫情發展恐慌，諾貝兒表示，從發燒、流鼻水、咳嗽用的常備藥品，到增強免疫力的維他命 B、C、D，以及防疫相關的快篩試劑、耳 / 額溫槍需求強勁，許多產品時常缺貨、供不應求。

諾貝兒目前在全台共有 89 家分店，並以每年擴展 4-5 家分店為目標，董事長張振興表示，丁丁連鎖藥妝與其他醫藥通路最大的差異在於，員工每月有 8 小時的教育訓練，針對專業技能進行強化，也使得消費者黏著度較高。