〈台股盤中〉量縮震盪族群各自表態 鋼鐵、IC設計接棒

隨著美股再次陷入震盪整理，又適逢周五，台股今 (12) 日開平高盤後，守在平盤上狹幅震盪，開盤一小時最高來到 15249 點，上漲近 40 點，預估成交量則縮至 2000 億元左右，呈現個股表現盤，以鋼鐵、IC 設計等族群相對強勁。

各族群中，鋼鐵族群表現相對熱絡，沛波漲停，威致和海光一度漲停，新鋼、大成鋼均漲逾 6%，佳大、燁興漲超過 4%，官田鋼、第一銅漲超過 3%，聚亨、大國鋼、中鴻、彰源、春雨、晉椿和盛餘等均漲 2% 之上。

IC 設計族群表現也不俗，茂達漲超過 6%，晶心科、晶相光和普誠漲半根停板，宏觀、偉詮電、矽創、九齊、天鈺、力旺均漲 3% 之上，愛普 *、威鋒電子、M31、創惟、信驊、敦泰、鈺創和智原漲幅在 2% 上下。

運動器材部分業者轉強，波力 - KY 漲停，祺驊漲逾 4%，力山穩在盤上。電商族群中，由美而快領軍攻上漲停板，夠麻吉漲半根停板，富邦媒漲 4%，網家和 91app*-KY 均漲逾 2%。

ABF 載板三雄也連袂反彈，欣興漲近 3%，景碩漲超過 2%，南電穩在盤上。石英元件族群見偏多震盪，安碁漲近 6%，晶技和希華穩在盤上。而表現相對弱勢者有航空族群，長榮航、捷迅跌逾 1%，華航、中菲行遭壓在盤下。

光學鏡頭族群部分壓回，佳能跌逾 3.5%，佳凌跌 2%，聯一光、玉晶光和亞光均遭壓在盤下。

元大投顧表示，隨著軍演結束、美國通膨數據降溫，台股破月線危機緩和，並進一步走升站上 15200 整數關卡，不過，上方季線壓力仍待克服，將限縮指數上檔空間，而下方月線雖持續走揚，但隨著時間推移扣抵值往上，月線將開始走平支撐也會減弱，後續須仰賴更多利多來推升指數。