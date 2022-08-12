IC設計、鋼鐵人強攻 台股漲91點收15288點 周線連六紅

美股周四 (11 日) 科技股及費半指數拉回，台股今 (12) 日由晶圓雙雄、聯發科領軍 IC 設計族群衝鋒，加上台塑四寶穩盤助攻，鋼鐵人也再度激情演出，指數小漲開出後一路向上墊高，並朝季線靠攏，終場上漲 91.12 點，收 15288.97 點，周線連六紅，但市場保守觀望，追價意願不高，成交值 2053.51 億元。

櫃買指數終場上漲 2.06 點或 1.11%，收在 186.55 點，成交值 609.1 億元，周線收紅。上市櫃成交值合計 2662.61 億元。

大型電子權值股中僅晶圓雙雄、聯發科表現相對強勢，台積電小漲 0.58%，聯電漲幅超過 1.5%，聯發科則漲 2%，瑞昱、欣興同步勁揚超過 3%，鴻海在平盤附近震盪。其他包括台達電、日月光投控、廣達、大立光、研華都收黑，華碩更因第二季獲利大減 8 成，庫存炸鍋，遭外資大砍目標價，股價重挫超過 7%。

鋼鐵人激情再現，啟動補漲行情，威致、沛波強攻漲停，大成鋼也逼近漲停價位，海光、新鋼大漲逾半根停板，新光鋼、第一銅、美亞、彰源、聚亨、中鴻、大國鋼等多檔個股，漲幅都超過 3%。

IC 設計族群活蹦亂跳，智原狂飆漲停，新唐、力旺、矽創、九暘、敦泰同步大漲 6%，偉銓電、茂達、創惟、鈺創、立積、聯陽也走揚超過 4%。

航運族群表現也不俗，遠雄港、四維航、慧洋 - KY 同步上漲超過 2%，台航、萬海、台船、中航、長榮等也都收紅。

