〈貴金屬盤後〉黃金期貨收黑近一周首見 仍守住1800美元關卡

儘管美國通膨有趨緩跡象，但聯準會 (Fed) 仍將繼續升息，使黃金期貨周四 (11 日) 收黑，是近一周以來首次下跌。

12 月交割的紐約黃金期貨價收盤下跌 6.50 美元或 0.4%，報每盎司 1807.20 美元，是 8 月 5 日以來首次下跌。

黃金期貨近日從 1680 美元低點回升，最高曾在周三盤中漲至 1824 美元，但周四失去動能。

美國周三公布 7 月消費者物價指數 (CPI) 年增幅減緩至 8.5%，周四公布的 7 月生產者物價指數 (CPI) 增速也降溫，顯示通膨有觸頂跡象。但 Fed 官員仍堅定支持繼續升息。

美國周四公布，上周初領失業金人數連兩周下滑，顯示就業市場有疲軟的跡象。

Kitco.com 資深分析師 Jim Wyckoff 預測，黃金下一個挑戰將是站上 1850 美元阻力價位，如果下跌，可能跌到 1686.30 美元。

金價最近幾個月走勢和美元、美債殖利率相反，反映利率上升預期如何削弱黃金的光芒。

XM 資深投資分析師 Marios Hadjikyiacos 說：「同一種題材在不同資產類別有不同的表現，外匯和股市解讀，CPI 數據代表抗通膨戰役終結的開始，但債券和貴金屬並不買單。」

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