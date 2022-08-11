上半年刷卡1.54兆元+非現金支付年底可望達6兆 消費動能轉熱

金管會今 (11) 日表示，今 (2022) 年上半年刷卡金額刷出 1.54 兆元，為近 5 年次高，加上嗶支付增加，預估年底前，非現金支付有機會提早達陣 6 兆元目標，從這兩點可以看出國人消費動能轉趨熱絡，逐步回到新冠肺炎疫情前水準。

銀行局副局長童政彰指出，據銀行局統計，國人 6 月單月刷卡金額達 2644 億元，累計今年上半年刷卡金額已經達 1 兆 5443 億元，為近 5 年次高；另外，「非現金支付」交易金額也衝到 2.82 兆元，年增 11%，預估今年底就有機會提早達成 2023 年 6 兆元目標。

童政彰進一步表示，近 5 年上半年累計刷卡最高金額落在 2019 年的近 1.6 兆，之後 2020、2021 年受到疫情影響下滑至 1.38 兆、1.44 兆，但今年上半年大舉回升到 1.54 兆，顯示國人逐步回到疫情前的消費力。

信用卡 6 月當月簽帳金額約 2,644 億元，是 2019 年來同期新高，民眾刷卡以餐飲、旅遊居多，加上房屋稅入帳，因此金額創高；今年所得稅因疫情關係延長一個月繳稅，7 月將有刷卡繳稅款入帳，可望再創佳績。

若以個別銀行來看，今年 6 月國泰世華卡以簽帳金額 437.4 億元，繼續蟬聯單月刷卡王，中國信託以 411.1 億元緊追在後，玉山銀 364.9 億元居第三名。

而非現金交易部分，非現金交易已達到 25.14 億筆，年增 7.6%；交易金額達到 2.82 兆元、年增 11.02%。童政彰說明，非現金交易筆數的年成長幅度小於金額，主要受到疫情影響，今年上半年民眾減少外出，所以透過交通卡搭乘交通運輸的機會減少，因此影響筆數，加上民眾已習慣大金額交易用非現金支付，一來一往之下形成此現象。

至於非現金交易今年底是否有機會達到 6 兆元，童政彰認為，若從上半年 2.84 兆元來看，全年保守估計至少有 5.64 兆元起跳，金管會會持續各種宣導，像是透過外送員線上付款等各種方向來推廣，慎樂觀的話，年底有機會挑戰 6 兆元的 2023 年目標。