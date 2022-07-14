信用卡5月刷出2580億元 國泰世華銀10度蟬聯刷卡王

金管會今 (14) 日公布信用卡最新概況，今 (2022) 年 5 月簽帳金額約 2580 億元，創 4 年以來同期新高，主要是超市量販電商消費增加、牌照稅等兩大因素所推升；以個別銀行來看，國泰世華銀以簽帳 439 億元蟬聯 10 個月的刷卡王。

金管會統計，信用卡 5 月簽帳金額約 2580 億元，較上月份的 2392 億元增加 188 億元；銀行局說明，主要是因為持卡人在超市量販電商消費增加，前三大銀行增加 69 億元，其次是 5 月份有繳納牌照稅因素，前三大銀行在此部份也增加 44 億元簽帳額。

今年 1-5 月累計簽帳金額 1.28 兆元，為 4 年以來同期新高，比起去年同期 1.22 兆元，增加 0.06 兆元、或 4.85%。銀行局表示，去年 5 月遇上全國三級警戒爆發影響消費億元，而今年民眾對於疫情的影響已經比較習慣，加上之前梅雨季，民眾減少出門使得在家網購、叫外送平台等消費上升，在在都是今年刷卡消費增加的原因。

若以前五大個別銀行來看，國泰世華持續稱霸「刷卡王」，以 439 億元領先群雄；中國信託 404 億元奮力追趕，為「唯二」兩家單月簽帳金額超過 400 億元的銀行；後續依序為：玉山銀的 352 億元、台北富邦銀的 284 億元、台新銀的 275 億元。

此外，截至 5 月底止，計有 33 家信用卡發卡機構，總流通卡數約 5366 萬張，略高於上月底的 5346 萬張，總流通卡數則以中國信託的 807 萬張居冠，其中，中國信託 5 月大舉發卡 9.46 萬，遙遙領先所有銀行的單月發卡數；總有效卡數約 3423 萬張，也略高於上月底約為 3,421 萬張，總有效卡數則是國泰世華銀以 547 萬張居第一名。