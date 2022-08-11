台股大漲逼近15200點 外資終止連3賣 三大法人聯手買超167.33億元

美股全面收漲，帶動台股今 (11) 日買盤信心回籠，電子權值股展開反彈，台積電、鴻海領銜上攻，金融、傳產也百花齊放，加權指數開高走高，放量大漲 258 點，收在 15197 點，登近 1 個半月新高。外資反手大買 140 億元，三大法人聯手買超 167.33 億元。

觀察三大法人資金變動情形，外資今天終止連三賣，回頭買超 140.63 億元；投信持續買超台股，再加碼 10.91 億元，為連續 35 日買超，累計買超金額 474 億元，再創史上第二長連買紀錄；自營商轉為買超 15.74 億元，三大法人合計買超 167.33 億元。

那指、費半指數周三強彈 2%、4%，台積電今天股價同步開高，大漲近 3%，終場以 514 元作收，市值回升至 13.32 兆元；鴻海法說報捷，股價勁揚近 3%，以 113 元作收，創 2 個月新高；聯電、國巨、瑞昱、聯詠等電子權值股漲勢都相當強勁，友達更飆漲逾 6%。

IC 設計指標股聯發科今天陷入多空拉鋸，終場小漲作收，IP 廠力旺強勢攻上漲停板，達 1230 元，矽智財族群同步吸引買盤進駐，包括 M31、世芯 - KY、晶心科均大漲逾半根停板，創意、智原也有 3-4% 的漲幅。

15 家金控 7 月獲利全數出爐，前 7 月合計賺 2767.87 億元，較去年同期年減三成。不過，金融股今天仍獲買盤青睞，富邦金大漲近 3%，華南金、兆豐金、彰銀、中信金等均上漲超過 2%，台新金與財政部已針對彰銀案達成和解，今天股價同步勁揚近 3%。